El barrio de A Florida, harto de la falta de iluminación del parque monfortino

Los problemas de iluminación del parque de A Florida no solo parecen lejos de solucionarse, sino que da la impresión de que van a peor. Al menos, eso se desprende de las palabras de la presidenta de la asociación de vecinos de este barrio monfortino, Mila Fernández, que pide al Ayuntamiento que actúe para hacerse con la titularidad del espacio.

"Antes había pouca luz, pero é que agora non hai ningunha", señaló Mila Fernández. El problema reside en una deuda con Naturgy contraída por la Xunta, propietaria del parque, en el 2012. Para que el suministro regresara, el Gobierno autonómico tendría que pagar a la compañía energética una cantidad que ronda los 3.000 euros.

Mila Fernández destaca que el parque de A Florida, situado en la Rúa Benito Vicetto, se halla en buen estado y que incluso se han renovado algunos bancos. También afirma que en verano, cuando hay más horas de luz, se llena de gente. "É unha zona que se a coidan ten moita vida e que acollería máis público en inverno se tivera máis luz", indicó la presidenta del colectivo vecinal.

Para Mila Fernández, lo ideal sería que el parque de A Florida "fose municipal e entrara no plan de humanizar Monforte que ten o actual alcalde". El regidor, el socialista José Tomé Roca, aseguró que el Ayuntamiento estaría dispuesto a hacerse con la titularidad de esta zona verde, pero tendría que ser "libre de cargas".

Tomé afirmó que el gobierno local no puede hacer nada por solventar esta situación mientras la propietaria del parque sea la Administración autonómica. "Se non houbera débedas recibiríamos o parque mañá, pero con cargas non o queremos, porque quen se debe ocupar delas é a Xunta", añadió el alcalde de Monforte, quien dijo que desde el Ayuntamiento se han llevado cabo varias actuaciones en el espacio pese a que no le compete hacerlas.

HISTORIA. El parque de la Rúa Benito Vicetto fue inaugurado, según recordó Tomé, en el verano del 2007, durante el Gobierno de coalición de la Xunta formado por el PSOE y el BNG. Al acto acudió el entonces conselleiro de Medio Ambiente, Pachi Vázquez.

Los problemas de luz comenzaron años más tarde y los vecinos de A Florida insisten en que es fundamental solucionarlos. Ya se han dirigido varias veces al Gobierno gallego para que se restablezca el suministro.