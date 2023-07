Unas barreras que cuesta vencer

Son ya casi cuatro los años que el colectivo monfortino Un Paso hacia el Futuro lleva luchando por la eliminación de las barreras que complican el día a día a las personas con movilidad reducida en la ciudad del Cabe. Lamentablemente, dice su presidenta, Teresa Díaz, los avances no llegan.

"Está todo muy parado y no tenemos oportunidades. Las barreras no son solo arquitectónicas. Si quieres apuntarte a un curso, lo más seguro es que no esté adaptado. Ahora mismo vemos la situación con pesimismo", señala.

Donde mejor se encuentran es en la sede del colectivo, que está en la Rúa Roberto Baamonde. En este lugar pasan largas jornadas dando riendas sueltas a sus aficiones. A ella le gusta tejer, mientras que a su marido, Daniel Outeiro, trabajar la madera en una mesa de carpintería con la que cuentan en el propio local. Allí también disponen de ordenadores, para los cursos de informática que organizan.

Un Paso hacia el Futuro cuenta con medio centenar de socios y cada vez son más los que se suman para apoyar las reivindicaciones de sus miembros. A ellos, el colectivo también les ofrece un servicio de psicología, con un profesional que se desplaza dos veces por semana a la sede. Cuentan también con un fisioterapeuta que va a los domicilios de los socios y un servicio jurídico que defiende los intereses de cada uno.

Algo que también ofrece la asociación y a lo que Teresa Díaz le da especial valor es la compañía y la ayuda que se prestan entre sus miembros. Hace dos meses, explica, una usuaria tuvo que estar nueve días ingresada en el hospital, convaleciente de una operación. Durante todo ese tiempo, Teresa y Daniel se turnaron para no dejarla sola.

"Buscamos que la gente tenga una vida digna y tener compañía es algo muy importante. Notamos que muchas personas se sienten solas, que les falta apoyo", cuenta apenada Teresa, que reivindica oportunidades laborales. "Tenemos una vida y queremos trabajar, no vivir de ayudas", concluye.