Ayuda económica a los estudiantes de Monforte para estudiar fuera

El Ayuntamiento de Monforte abrió el plazo de presentación de solicitudes para las ayudas al transporte de estudiantes universitarios y de ciclos de formación. El plazo de presentación de las instancias para acceder a estas subvenciones, que cuentan con una partida total de 25.000 euros, finalizará el día 28 de este mes.

Pueden optar a estas ayudas el alumnado universitario empadronado en el ayuntamiento de Monforte, así como el de ciclos medio y superior de Formación Profesional y Bachillerato que tengan que desplazarse fuera del municipio por no existir la oferta formativa elegida en este municipio o no haber obtenido plaza en la oferta local en el curso.

En este sentido, el alcalde, José Tomé Roca, indicó que "con esta liña de axudas, que incrementamos en 5.000 euros con respecto ó mesmo período do ano anterior, e en 11.000 con respecto ó ano 2020, dende o equipo de goberno contribuímos a facilitar os desprazamentos daqueles estudantes monfortinos que cursan estudos fora do noso concello, ben sexa no ámbito universitario, ben noutro tipo de disciplinas que non se ofertan na nosa cidade".

Un retrato del alcalde monfortino. AEP

El regidor local añadió que su compromiso "coas políticas sociais é firme. Neste caso somos conscientes das necesidades que os nosos estudantes teñen á hora de desprazarse fora dos seus fogares e da súa cidade".

En relación con el ámbito educativo, el Ayuntamiento también dispuso en las pasadas semanas una línea de ayudas de 25.000 euros para la adquisición de libros de texto y material escolar complementario.

Estas ayudas serán compatibles con las concedidas por otras administraciones o entidades privadas siempre y cuando el importe total no supere el gasto total. Para la determinación del importe de la subvención se tendrá en cuenta a renta per cápita anual y la situación laboral de los miembros de la unidad familiar.