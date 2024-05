Avelino Muleiro: "No mundo dixital actual a filosofía é máis necesaria ca nunca"

A filosofía é a vida do catedrático Avelino Muleiro. Agora está retirado da docencia, pero a filosofía está nos seus artigos, os que pensa durante os paseos que dá coa cadela dunha das súas fillas. O resto do tempo non lle falta traballo entre o Instituto de Estudos Carballiñeses e os colectivos nos que está metido