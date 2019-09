Avanza o plan da Ribeira Sacra: potenciarase rehabilitar e impúlsase un pacto pola paisaxe

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ratificou este xoves novos pasos adiante no plan estratéxico de acción da Ribeira Sacra, recoñecida xa como Ben de Interese Cultural (BIC), e con traballos en marcha para que sexa, adicionalmente, declarada como Patrimonio da Humanidade e Reserva da Biosfera.

Tras a reunión semanal do seu Executivo, Feijóo concretou que hai un investimento "confirmado" de Medio Ambiente que supera os 3,5 millóns de euros e avanzou varias iniciativas.

Entre elas, articularase unha nova área de rehabilitación integral que abarca a todos os concellos que comprenden a Ribeira Sacra, con financiamento para rehabilitar espazos públicos e vivendas. Haberá tamén un plan territorial integrado que afecta a 14 dos municipios da paraxe, os considerados, en palabras de Feijóo, como "o núcleo duro" da zona.

A Xunta impulsará, así mesmo, un pacto pola paisaxe e tamén presentará un estudo sobre o impacto do cambio climático. "É un primeiro avance no que respecta á ordenación do territorio", sentenciou o mandatario autonómico, na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta.

O plan estará finalizado, segundo os seus cálculos, a finais deste ano ou principios do ano que vén.