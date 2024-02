Xosé M. Soengas: "Aumentaría os presupostos para sanidade e educación"

Sempre segue a política de xeito moi activo, como proba o feito de que despois desta entrevista tiña previsto asistir a Lugo a un debate en directo. A sanidade e a educación son para Muxe, como lle chama absolutamente todo o mundo en Chantada, esenciais.

Que é para vostede o máis urxente que hai que facer en Galicia?

Aumentar os presupostos para sanidade e educación. Tamén é necesario facelo no sector primario. Creo, ademais, que é imprescindible coidar ben das persoas maiores, que moitas veces somos os que sobrelevamos as familias coas nosas pensións.

Como ve a campaña electoral?

Sígoa día a día. Entre a xente escóitase de todo. Se quere a miña opinión, penso que desta vai, como di Besteiro. Vexo o PP moi nervioso e a xente está implicada e mobilizándose.

Que é o que máis cre que lle preocupa á xente?

En Galicia, o que más preocupa, sen dúbida, é a sanidade. Eu mesmo tiven que recorrer hai pouco á privada. A saúde é o máis importante. Sen ela, todo o demais non importa.

E aos xubilados, en concreto?

Nese eido hai que meterse coa banca, porque nos menosprecia moito e nos deixa de lado. Agora penso que é obrigatorio que en todos os municipios haxa polo menos un caixeiro electrónico. Hai que contar un pouco máis coa xente de idade avanzada. Eu con 70 anos podo funcionar mellor que alguén de 25, pero preciso que os gobernos lexislen dun xeito que se nos teña máis en conta.

Que faría para que os mozos non marchen de vilas coma Chantada ou que volvan os que están fóra?

É complicado, porque habería que adaptarse á realidade da vila. Fan falta medidas que aposten pola dixitalización, internet, a dinamización do rural... Non son moi amigo das axudas, pero si debemos incentivar dalgún xeito á xente nova para que non se vaia ou para que volva, no caso de que marcharan.