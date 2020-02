A sección segunda da Audiencia Provincial de Lugo celebrará os días 26 e 27 o xuízo contra cinco prestamistas acusados de ameazas, secuestro, lesións e extorsión, segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

En concreto, xulgaráselles por, presuntamente, ameazar, secuestrar e golpear o propietario dun club de alterne en Quiroga, quen lles pediu 12.000 euros a un interese do 25%.

Ao chegar a data pactada para a devolución do diñeiro, en marzo de 2009, segundo relata o fiscal no seu escrito de cualificación, non o devolveu na súa totalidade.

Por iso, os acusados, presuntamente, agredírono após obrigarlle a subir a un coche, ademais extorsionar noutras ocasións tanto a el como aos seus familiares, residentes en Monforte de Lemos, esixíndolles o pago de 150.000 euros.

Os acusados tamén lle obrigaron a pasar a noite en moteles, "impedindo que regresase ao seu domicilio debendo acompañarlles polo diferentes pub da zona que frecuentaban sen ter posibilidade de dispor da súa liberdade e sufrindo constantes ameazas".

No seu escrito, o Ministerio Públicos solicita para dous das sospeitosos penas de 15 anos de cárcere e, para o resto, nove anos de prisión.