El Atlético Escairón regresa a Preferente después de dos temporadas

El Atlético Escairón ha comprado un billete para Preferente después de una temporada casi inmaculada, en la que puso la guinda en la fase de ascenso contra la SD Chantada. Comandado por el entrenador Iván González, el equipo de O Saviñao ha recuperado la categoría perdida hace dos temporadas después de una Liga en la que solo cosechó tres derrotas.

Dos de esos partidos perdidos fueron contra el todopoderoso Pol, equipo con una plantilla más propia de otra categoría que pasó un auténtico rodillo y se proclamó campeón. La primera plaza de ascenso fue para este equipo y la segunda se jugó en el duelo ribeirao entre saviñaos y chantadeses.

"A SD Chantada fixo unha tempada impresionante e foi duro xogar contra eles. A valoración da nosa campaña é moi positiva, porque houbo equipos realmente competitivos. Ademais do Pol e o Chantada, hai que destacar tamén o Burela e o Chantada Atlético", analiza el presidente del Atlético Escairón, Joaquín González.

Después de solo tres derrotas en la liga regular, el play off contra el Chantada se saldó para el Escairón con un marcador global a favor de 2-1. Los de O Saviñao ganaron en O Sangoñedo el primer partido (0-1) e hicieron bueno este resultado con un empate (1-1) en su feudo en la vuelta. Los dos fueron partidos de gran ambiente en las gradas, de bengalas y cánticos de ánimo, como es habitual en las grandes citas futbolísticas televisadas que paralizan países enteros, pero a un nivel totalmente local.

El equipo afronta cambios antes de que remate la temporada

Todavía queda temporada. El Atlético Escairón está vivo en la Copa Deputación y este domingo jugará las semifinales contra el Foz. En la final está asegurada la presencia de uno de los dos equipos chantadeses, pues ambos disputan la otra semifinal en O Sangoñedo, así que hay posibilidad de que se repita el derbi de Belesar, la población compartida por O Saviñao y Chantada.

Lo que sí es seguro es que el verano será movido en Escairón. El propio Joaquín González ha confirmado a este diario que Iván González no seguirá como entrenador pese al ascenso, pero no porque el Escairón no quiera. "Reside en Ourense e ten moitas ofertas desa zona, próximas á sua casa, así que haberá que buscar adestrador para a vindeira tempada e comezar a deseñar o plantel a partir de que remate a Copa", señaló el presidente, quien ensalzó el trabajo del técnico. "Foi moi bo. A figura dun adestrador que entenda ben os xogadores é fundamental", concluyó.

Joaquín González también puso su continuidad en interrogantes. "Todo cansa e eu levo dous anos na presidencia intentando ascender e competindo contra equipos moi fortes", indicó el veterano dirigente, quien lleva muchos años en el fútbol local, en distintos cargos.