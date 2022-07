Un astorgano fue el ganador del concurso del cartel de las patronales de Monforte

Un vecino de Astorga (León) llamado César Núñez Álvarez fue el ganador del concurso convocado por el Ayuntamiento de Monforte para diseñar el cartel de las fiestas patronales de la ciudad que se celebrarán entre los días 10 y 16 del próximo mes de agosto. En total, a la convocatoria de este año, se presentaron 18 trabajos artísticos.

La mayoría de ellos fueron elaborados por vecinos de Monforte, en concreto ocho. También llegaron propuestas de otras localidades gallegas, en concreto desde A Rúa, Lalín, Nigrán o Vigo. De fuera de la comunidad autónoma se recibieron una propuesta desde Barcelona, Madrid, Gijón, Murcia, además de la enviada desde Astorga, que finalmente fue la seleccionada por el jurado calificador.

EXPOSICIÓN. Todos los carteles que se presentaron al concurso serán expuestos desde 18 de julio al 16 de agosto en la casa de la cultura de Monforte.

El jurado que falló el certamen, constituido por representantes de diferentes empresas creativas de Monforte, así como por la concejala de Cultura, Marina Doutón, destacó, dijo José Tomé, "un deseño no que predomina a estética tradicional e no que predomina un ton de cor marrón, como simulando unha fotografía ou gravado antigo, e que recolle os principais elementos que protagonizan as nosas festas: a Virxe de Montserrat, a ponte medieval e o río, así como os gaiteiros, pandereteiras e grupos de baile, que forman parte da nosa tradición festiva".

José Tomé recordó que este concurso para seleccionar el cartel de las fiestas patronales es una actuación que recuperó su equipo de gobierno en 2015, y que, a pesar de la pandemia del covid-19 continuó convocándose y fallándose tanto en el año 2020 cómo en el año 2021, porque era una manera de mantener vivas las fiestas, destacó el regidor; quien añadió como complemento a ese recuero de los festejos cuando los vecinos estaban confinados en sus casas la sesión de fuegos de artificio desde el monte San Vicente el día 15 de agosto.

De este modo, desde el Ayuntamiento se establece todos los años un premio de 1.000 euros para el cartel ganador, una cantidad con la que retribuir el esfuerzo, el trabajo y la dedicación de la persona que resulta ganadora, subrayó Tomé.

El ganador. César Núñez Álvarez señaló que tenía ciertas raíces en Monforte, pues su abuela residió un tiempo en la ciudad hace muchos años. No obstante, destacó, "tuve que documentarme mucho para buscar el mejor motivo para el cartel".

Indicó que fue una "sorpresa" alzarse con el premio y que para él era "un honor el haber resultado el elegido".

En cuanto a la técnica empleada para la confección del mural explicó que utilizó el programa informático Adobe Photoshop, dedicándole "muchas horas". Tiene experiencia, pues ganó numerosos concurso en España, el último el de la Festa da Lamprea.

Unas actuaciones musicales de primer nivel

Las patronales de agosto crecen en un día con respecto a convocatorias anteriores, pues los festejos serán del 10 al 16. La lista de las actuaciones musicales de primer orden está formada por La Oreja de Van Gogh, Edurne, Rosario, Ana Mena, Mago de Oz y la orquesta Panorama. Sus actuaciones estarán acompañadas por otras de grupos de primer nivel a nivel gallego y de formaciones pop-rock de Monforte y su comarca.

300.000 EUROS. José Tomé señaló que el presupuesto destinado a los conciertos que, de forma gratuita, tendrán lugar en la explanada de A Compañía, ascenderá a unos 300.000 euros. Es una cantidad en la que también se incluyen los fuegos de artificio de día 15 desde San Vicente y los del 16 en el río Cabe.