A asociación Lemavos celebra 40 anos de bailes

Xa van 40 anos de bailes da man da asociación cultural Lemavos. O director desta escola folclórica monfortina, Antonio Fernández Milo, e a súa dona, Ana Torres Vázquez, puxérona en marcha no curso 1983-1984 e dende entón, a súa traxectoria foi ininterrompida, ata chegar á cea celebrada no restaurante Don Manuel para conmemorar catro décadas de existencia. Asistiron unhas 130 persoas, entre elas o alcalde, José Tomé, e a concelleira de cultura, Marina Doutón.

"Comezamos de cero, porque en Monforte non había unha estrutura de baile galego en condicións", lembra Milo. Para entón, el xa tiña unha importante experiencia no mundo da música tradicional galega. En Monforte dirixiu en 1966 a un grupo de rapazas e despois tocoulle marchar por motivos laborais a Barcelona, onde tivo contacto co folclore da nosa terra no centro galego.

Á súa volta a Galicia coñeceu a Ana, coa que formaba parte de varios grupos en Ourense. Casaron e comezaron en Monforte o seu proxecto cultural, que viviu épocas de auténtico esplendor. Os Lemavos contaron inicialmente con 40 nenos e nenas, pero en tempos chegaron a ter ata 400 alumnos e alumnas.

Un grupo de asistentes á cea. MIGUEL PIÑEIRO

"Iamos a todos os colexios de Monforte e en cada un deles facíamos un festival de fin de curso no seu pavillón", conta Milo, quen define a etapa actual dos Lemavos como "de transición". Son 35 as rapazas e rapaces que acoden hoxe a baile coa asociación. Os ensaios desenvólvense todos os venres, de 19.00 a 22.00 horas, nas instalacións do Círculo Victoria.

No verán, as clases cambiarán para o sábado pola mañá. Non será posible inscribirse para asistir ata que comece o vindeiro curso, nos primeiros días de outubro. As persoas interesadas deben dirixirse ao Círculo Victoria. Ademais de baile, os Lemavos imparten clases de pandeireta, pandeiro, canto, tambor e bombo.

Historia. Dan para moito 40 anos, mesmo para viaxar máis alá das fronteiras españolas. Actuaron en diversos festivais de Francia (país no que visitaron tres cidades distintas), Italia, Suiza, Países Baixos, Dinamarca, Bélxica, Alemaña e Portugal. Co país veciño teñen feito moitos intercambios e no verán que comeza teñen ata programada xa algunha actuación. Por suposto, non faltarán á súa tradicional cita coas festas patronais de Monforte, como tampouco aos Domingos Folclóricos de Portomarín.

A todos os eventos, os Lemavos acoden cos seus propios gaiteiros. "Uns tocan en do e outros en si bemol", aclara Milo, moi satisfeito co estado de saúde que vive o folclore autóctono. "A música tradicional galega goza do mellor momento da súa historia", asegura o director dos Lemavos.