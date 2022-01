Un asesor de Biden y Obama compra una aldea abandonada en Carballedo

Juan Verde, asesor del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es uno de los compradores de aldeas abandonadas en Carballedo. Este reconocido estratega internacional, yerno de Adolfo Domínguez y que también ha trabajado con Barack Obama, Bill y Hillary Clinton o Al Gore, ha adquirido San Xiao, un núcleo de población que quedó completamente deshabitado en 1959.

En concreto, Juan Verde se ha hecho con varias casas en las que pretende impulsar un proyecto familiar que sirva para asentar gente en el rural y promover el turismo. Cuestionado por este periódico, el comprador no quiso dar muchos detalles acerca de sus planes de futuro para San Xiao, pero sí recalcó que considera la Ribeira Sacra "única en el mundo, y lo dice alguien que ha estado en 67 países".

Juan Verde es canario y tiene su residencia establecida en Washington, aunque sus hijos viven en Ourense. Por eso acostumbra a venir por esta zona de Galicia, que tilda de "tesoro, revalorizado con la candidatura a Patrimonio de la Humanidad de la Unesco". Para él, el único problema de la Ribeira Sacra "es que aún no se conoce, me extraña que no cuente con más turismo del que ya tiene".

ASÍ LA CONOCIÓ. San Xiao lleva más de 60 años abandonada, pero este hombre tan relacionado con las figuras más relevantes del Gobierno estadounidense supo de ella y tras conocerla ha decidido invertir. Fuentes consultadas por este diario afirman que la cantidad aportada para adueñarse de los terrenos puede rondar los tres millones de euros.

Para descubrir el lugar no hicieron falta redes sociales ni WhatsApp. El tradicional boca a boca tuvo toda la responsabilidad. "Los vecinos de la comarca me hablaron de este pueblo, que carece de infraestructura para acceder a él. No había carretera cerca, ni agua ni luz. Era impenetrable, pues estaba invadido por la maleza", indica Juan Verde.

Por esa razón, el primer paso es acondicionar el entorno de San Xiao para que sea posible llegar hasta allí. Luego será el momento de llevar a cabo las reformas necesarias en las casas y preparar la aldea para volver a recibir gente, como antes de la marcha de sus últimos habitantes a finales de la década de los 50 del siglo pasado.

Desde el Ayuntamiento se mostraron encantados con esta operación y la ven muy positiva para Carballedo. Además creen que en cuanto se conozcan más detalles de la iniciativa, la aceptación será grande. "Pareceume un home moi ecoloxista, que pensa moito no medio ambiente e trata de facer algo moi sostible, con materiais respectuosos coa contorna", indicó el alcalde, Julio Yebra.

MÁS COMPRAS. La de San Xiao no es la única adquisición de una aldea abandonada de Carballedo de la que se ha sabido últimamente. Otro caso que ha trascendido es el de Paradela, un lugar situado en la parroquia de Chouzán. En este caso han sido cuatro personas (dos parejas) muy vinculadas a la comarca que prefieren conservar su anonimato por el momento.

Según ha podido saber este diario, el lote comprado incluye ocho edificaciones y 25 hectáreas que los nuevos propietarios quieren dedicar al alojamiento de visitantes. Viviendas de uso turístico y hoteles rurales, siguiendo el ejemplo de las aldeas modelo, conformarán en el futuro, siempre que todo vaya según lo previsto, un núcleo de población que quedó totalmente vacío en 1991.

Además, parte de una tercera aldea de Carballedo, próxima a Nogueira (Chantada), también ha sido comprada de manera muy reciente. Sus dueños quieren igualmente que no trascienda su identidad por el momento, al igual que el nombre del lugar donde han hecho las operaciones.

Solo han aclarado que su idea para el pueblo es desarrollar distintas iniciativas culturales y dar vida a una zona donde hasta ahora abundaban la maleza y las ruinas, respetando en el proceso la construcción tradicional de las antiguas viviendas. En mente está la posibilidad de un asentamiento en el lugar de cara al futuro.

Reacción

"Oxalá houbese máis compras coma estas"

Julio Yebra está muy satisfecho con estas compras, que ve muy interesantes de cara a devolverle la vitalidad a la zona y luchar contra la despoblación del rural. "Oxalá houbese máis casos así, porque ademais son proxectos de hostalería e cultura, que poden xerar traballo", apuntó el alcalde.



Proyectos en marcha

El regidor habló de planes relacionados con la horticultura en el municipio y de poner en marcha una aldea modelo.