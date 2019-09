José Fernández, Josy, es uno de los muchos hijos de la emigración gallega a Suramérica. Sus raíces están en Chantada y él es, actualmente, alcalde de una ciudad de Venezuela llamada Los Salias. Su hijo, Mitchel Fernández Morales, fue asesinado este sábado mientras negociaba la compra de un vehículo.

El periódico venezolano El Pitazo se hizo eco de la trágica noticia, que ha llegado hasta este punto del Atlántico. El hijo de José Fernández era piloto comercial y su muerte ha causado una conmoción tremenda en Los Salias, población situada en los alrededores de Caracas.

En Chantada no han tardado en sucederse las reacciones al suceso, a pesar de su lejanía. En la villa del Asma hay una importante comunidad venezolana, muchos de sus miembros llegados de forma reciente escapando del Gobierno de Nicolás Maduro y de los altos índices de delincuencia de su país natal.

El propio alcalde de Chantada, el popular Manuel Lorenzo Varela, se mostró impactado por la noticia, pues hace apenas un mes que conoció a su homólogo de Los Salias. "José veu pola Casa do Concello coa súa nai, que tamén é de Chantada, para coñecerme e estiveron un bo anaco falando comigo. Eu non sabía deles. Quedaron en volver en canto lles fose posible", comentó el regidor chantadés.

Varela añadió que José Fernández mantuvo igualmente un encuentro con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y relató que la intención de su visita a Galicia, además de para recuperar el contacto con sus raíces, fue conseguir medicinas para enviar a Venezuela. "O máis importante para el era obter medicacións e axudar a súa xente", confirmó el alcalde de Chantada.

Varela comentó que a José Fernández le sorprendió el hecho de que no tuviera que solicitar una audiencia para verse con él y detalló que durante su estancia en Chantada, tanto él como su madre mantuvieron conversaciones con vecinos acerca de la situación en Venezuela. "Impactoume moito cando me dixo que era alcalde dunha cidade de máis de 100.000 habitantes e tamén que comentaran que se nós temos queixa do noso país, entón eles non saben que dicir do seu", relató Manuel Varela.

ORÍGENES. La madre de José Fernández vivió, seguro, en Chantada, aunque ni el alcalde ni ninguno de los vecinos consultados pudieron precisar si José Fernández nació en la villa del Asma o lo hizo ya en Venezuela. Sí hablaron de posibles lazos familiares que el político latinoamericano aún conservaría en Chantada.

Según trascendió, el hijo de José Fernández falleció durante un tiroteo cerca de Caracas. Tras ser sometido por unos supuestos compradores —siempre según la información de El Pitazo— se originó un intercambio de disparos que terminó con la vida de Mitchel Fernández.