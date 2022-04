Asalto a punta de pistola a la sucursal de Caixa Rural en Folgoso do Courel

La sucursal de Caixa Rural Galega en Folgoso do Courel fue escenario este miércoles de un asalto a punta de pistola. Alrededor de las 13.50 horas, cuando faltaban solo unos minutos para el cierre, un hombre entró y amenazó con el arma (se desconoce si auténtica o de fogueo) al único empleado de la oficina, llevándose una cantidad de dinero que no ha trascendido, pero que algunas fuentes consultadas por este diario calificaron de "importante".

El encargado de la sucursal es vecino de Folgoso. Curiosamente, su domicilio se encuentra justo encima de su lugar de trabajo. Según pudo saber este periódico salió ileso del suceso, aunque se encontraba este miércoles en estado de shock, muy afectado por lo ocurrido.

La Guardia Civil investiga los hechos. Agentes del Instituto Armado se desplazaron por la tarde hasta O Courel y miembros de la Policía Científica registraron en el interior de la oficina en busca de pistas para dar con el autor del atraco.

Nadie vio nada. El robo generó sorpresa y expectación en un lugar que, sin embargo, no vio alterada su habitual tranquilidad hasta que la noticia empezó a circular entre los vecinos. Y es que nadie, ni siquiera los residentes más próximos, vio ni escuchó absolutamente nada.

"Non vin nin oín cousa rara algunha e mira que aquí se pasa algo, o normal é enterarse case ao momento. Ata me teño espertado durante a noite se noto cousas raras no exterior para ir mirar", explicó la propietaria de una ferretería situada al lado de la oficina.

La mujer, como el trabajador de la entidad financiera, reside encima de donde trabaja. A las 13.45 horas, según relató, subió para comer, pero a los cinco minutos tuvo que volver a bajar para atender a un cliente. Supuestamente, en ese breve periodo de tiempo se produjo el atraco.

"Ata vin xente camiñar dende o Caixa Rural. Non me pareceu que houbera nada raro", señaló la vecina. Ni ruidos, ni coches o personas extraños ni movimientos sospechosos. Todo parecía normal hasta que sonó el teléfono y una amiga le preguntó si estaba bien, pues en el banco junto a su negocio se había producido un robo.

"E mira que agora é difícil chegar ata aquí", indicó un vecino que paseaba por la zona horas más tarde, en referencia al derrumbe de la carretera LU-651, que complica las comunicaciones por la zona sur del municipio. "Xa era o que faltaba, que viñesen roubar ata O Courel", lamentó otro hombre.