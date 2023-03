Asaltan de madrugada el bar Campa en Monforte y se llevan la tragaperras

El bar Campa, situado en el bajo del inmuble con el número 86 de la Rúa Ourense, fue asaltado en la madrugada del martes por al menos dos personas que reventaron tanto las puertas como los cristales del establecimiento. Los ladrones, tras acceder al interior del local, solamente se centraron en la máquina tragaperras, que ni forzaron, ya que se la llevaron en volandas y la metieron, se cree, en un furgón.

Los ladrones ni se pararon a ver si había dinero en la caja registradora y tampoco se llevaron botellas de bebidas alcohólicas.

En la casa donde está el bar, los vecinos del segundo piso escucharon ruidos sobre las tres y media de la madrugada, pero tras salir a la ventana y no ver nada, no le dieron importancia. Si se la dio la Policía Nacional tras saltar una alarma de seguridad del local por una intrusión. Cuando llegaron ya no había nadie.