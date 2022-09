Un artista en pleno Camiño

Os camiños a Santiago gardan moito misticismo polas pequenas historias que ocultan, que unha vez atopadas asombran. É o caso do mural que recibe os peregrinos ao seu paso por Reigada, unha parroquia de Monforte pola que discorre a ruta xacobea de Inverno.

Alí está a casa dos pais de José Luis Fernández Rodríguez, monfortino residente na Coruña a quen o confinamiento domiciliario da primavera de 2020 colleu nunha das súas habituais escapadas da cidade herculina.

"Non puiden marchar nuns meses e tiña pintura sobrante nuns botes, así que decidín comezar a traballar", lembra José Luis. Aquela decisión do goberno de Pedro Sánchez de non deixar saír dos domicilios máis que para o esencial desembocou nunha das creacións máis especiais deste afeccionado á pintura que, segundo di, nunca foi muralista.

A vivenda está situada en pleno Camiño de Inverno. De feito, nunha das paredes exteriores hai un dos característicos indicadores compostos por unha cuncha e unha frecha amarelos. O obxectivo estaba claro: sacarlle un sorriso aos peregrinos neste punto.

José Luis Fernández expuxo en Monforte entre a década dos 80 e os 90 do século pasado e traballa para volver facelo o vindeiro ano

Así comezou. A casa unifamiliar de José Luis Fernández é paso obrigado para quen desexa chegar a Santiago polo Camiño de Inverno. Anos antes de que a ruta fose oficial, o artista xa pintara un pequeno indicador nunha esquina inferior da fachada principal da vivenda. É unha creación moi sinxela, composta pola figura clásica do peregrino e unha frecha.

"Non sei por que, pero tivo un éxito tremendo. Moita xente que pasa por aquí sácalle fotos a ese debuxo e, se estou, mesmo para a falar comigo para preguntarme como o fixen", explica José Luis.

Aí estaba a inspiración para facer algo máis grande. Tocaba un mural. E o confinamento de hai dous anos, coas súas longas e aburridas horas mortas, foi o momento perfecto. José Luis púxose a debuxar e fíxoo seguindo o seu particular estilo. "Gústanme as pinturas alegres e con moitas cores. Por iso saen dous peregrinos, un home e unha muller, sorrindo mentres camiñan", destaca José Luis Fernández.

Non puido rematalo de vez. O confinamento chegou á súa fin e José Luis regresou á Coruña. Era só unha materia pendente, pois sempre que volvía a Monforte collía as pinturas e adicábase ao mural. Un ano despois de comezar, o traballo estaba rematado.

"Cando aínda estaba en faena pasou un rapaz asturián que xa fixera o Camiño de Inverno cos seus pais cando era neno e lembraba a figura do peregrino. Pilloume pintando, parouse falar comigo e conteille a historia do mural. Emocionouse moito e ata quixo que nos fixeramos unha foto", explica José Luis Fernández.

Agora, o mural é unha parte máis do Camiño de Inverno ao seu paso por Reigada. Quen sabe se co tempo pasará a ser unha parada obrigatoria no percorrido cara a Santiago pola Ribeira Sacra. Mentres, e segundo relata José Luis, son moitos os peregrinos "que paran diante do mural e sacan fotos, mesmo se fan 'selfies' co debuxo detrás". Cre o artista que a elaboración "alégralles o camiño".

Gran afección. A José Luis Fernández, a paixón pola pintura venlle dende neno, dos tempos en que estudaba bacharelato en Monforte. "O meu profesor era Jesús Vidal, que tiña a libraría El Buen Pastor. No meu expediente académico sempre levei sobresaínte nas materias de Debuxo", lembra.

Pintar é a actividade que máis gusta a José Luis. A sua casa está chea de cadros feitos por el mesmo. Insiste en que non é muralista, aínda que ninguén o diría vendo a calidade da obra que decora o exterior da súa vivenda. As súas especialidades son "o óleo, a galería e participar en certames, como fixen moitas veces".

Unha das ilusións que ten neste momento é desenvolver unha mostra propia coas súas creacións na súa cidade natal. En Monforte espuxo, como lembra, nunha ocasión, entre os anos 80 e 90 do século pasado. "Estou mirando de organizar unha para o ano que vén, a ver se é posible", comenta.

Mentres José Luis Fernández traballa para expoñer en Monforte, os impacientes poden ver un pouco da súa obra en Reigada. Só hai que seguir o Camiño de Inverno e deixarse sorprender por un mural que alegra a quen chega a este lugar percorrendo a ruta.

"A Aida Menéndez teríalle gustado o meu mural"

José Luis Fernández ten palabras de lembranza para Aida Menéndez, a finada presidenta da asociación Camiños a Santiago pola Ribeira Sacra, homenaxeada a pasada semana, cando foi bautizado co seu nome o albergue público de Diomondi (O Saviñao). "Ela é a gran responsable de que o Camiño de Inverno sexa oficial. Eu nunca pensei que chegaría a selo. Creo que lle tería gustado moito o meu mural e sería feliz véndoo", subliña o artista.



Un novo albergue?



Sobre a casa, José Luis deixa unha declaración de intencións. "Estou pensando, dentro duns anos, en convertela nun albergue para peregrinos. A min de que me serve? Así daría un servizo moi válido", di o propietario da vivenda e autor do mural que a decora.