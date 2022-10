Arte y tradición se dan la mano

Hace 22 años Primitivo Lareu encontró en el viñedo familiar la forma desarrollar un proyecto en el medio rural. Este hombre de formación artística y una obra bastante conocida en el ámbito de la escultura y la pintura buscaba la manera de sacar adelante un proyecto vinculado a la tradición.

"Na casa había viñas. Os meus antepasados facían un manexo máis tradicional. Ás veces vendían as uvas a outra adega e outras facían viño propio", recuerda Primitivo. "No momento no que me propuxen sacar adiante o meu propio proxecto apostei por manter ese legado que eles me daban e tamén por abrir as portas da comercialización", comenta.

Así, Adegas e Viñedos Lareu, ubicada en la parroquia chantadesa de Sabadelle, entró en la denominación de origen Ribeira Sacra en el año 2001. Es una "adega pequena", insiste su propietario, que pone en el mercado unas 20.000 botellas al año de cinco referencias, entre blancos y tintos.

La bodega elabora unas 16.000 botellas al año del Sabatelius, un mencía joven que es la mejor expresión del terreno. También tiene un blanco especial, lleva el nombre de su hija Noa y se cría sobre lías

La seña de identidad es el Sabatelius, un mencía joven del que cada cosecha salen unas 16.000 botellas y que, según Primitivo, "é o que mellor recolle a esencia do territorio no que estamos, do espazo no que medran as uvas".

También tienen blancos y propuestas envejecidas con los nombres de Sabatelius y Ouvenza. Pero a Primitivo le gusta ensalzar otra de sus joyas. El vino se llama Noa, como su hija, con ese dato uno ya se hace a la idea del cuidado y el cariño que pone este hombre en cada botella de las 300 que se elaboran. Se trata de un blanco hecho con godello, treixadura y blanca legítima, fermentado en madera y criado sobre lías.

EL MANEJO. Explica el viticultor que la seña de identidad de su bodega es el manejo que se hace del terreno.

La cosecha sale de tres parcelas de viñedo propio de la ribera del Miño y Primitivo se esfuerza en "mellorar as parcelas cada ano. Apostamos forte por buscar castes ou variedades que se adapten a cada espazo. Temos tres parcelas pero son moi diversas, están no meandro do río e en cada finca hai distintas altitudes e características", destaca. El suelo es de pizarra, de lousa, como le llaman en esa zona y eso también condiciona la evolución de las variedades.

Apuesta por una agricultura biodinámica y, por ejemplo, usa ocas y oveja gallega para mantener en buen estado las parcelas

Primitivo hace una viticultura sostenible, muy cercana a la ecológica. Usa cubiertas vegetales y abonos tradicionales, escapando totalmente de los minerales. Es la llamada agricultura biodinámica.

Quizás una de las marcas más diferenciadoras de Lareu es la incorporación de animales al viñedo, que pastan y se alimentan entre las cepas. "Temos ovella galega dende a vendima ata que saen os brotes, cando hai que retiralas para que non os coman. Despois temos ocas, que manteñen o chan limpo e non tocan as cepas", explica Lareu. En realidad, la presencia de animales es una práctica muy recomendada en el viñedo, pero implica el trabajo a mayores del cuidado de los animales por eso muchos viticultores la descartan.

"Ten cousas boas e algún contratempo, nós por exemplo, tivemos algún ataque de lobo e de zorro. Está claro que as ovellas e as ocas dan traballo, pero tamén axudan moito na limpeza e, por exemplo, o abono de ovella é moi interesante para a viña", señala.

La bodega Lareu tiene otro atractivo. A lado de las instalaciones que actualmente se dedican a la producción, se mantiene la bodega tradicional, la que se usaba antaño, con todos los aperos e instrumentos, a modo de museo.

Además, este viticultor ya está pensando en cómo usar una finca cercana a la bodega para darle más protagonismo al enoturismo con alternativas diferentes.