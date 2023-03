El arte del sacrificio

La vida del deportista conlleva siempre sacrificios. No es sencillo triunfar en un mundo basado en la competitividad, donde el más mínimo despiste conlleva un empeoramiento de los resultados. Lo saben bien Noa Díaz y Diego Expósito, quienes a sus 17 y 14 años, respectivamente, son ya expertos en quitarle horas al ocio o el descanso para cumplir con sus objetivos.

Noa, por ejemplo, tiene tres frentes abiertos. Por un lado, el piragüismo, que le va en los genes. Es el deporte de su hermano, Nico Díaz, y su padre, Santi Díaz, con quien empezó a practicarlo a la edad de cuatro años en el club monfortino Quixós.

Otra meta es académica. Quiere estudiar Veterinaria, así que es necesario que en las aulas le vaya tan bien como en las pruebas de slalon y descenso de aguas bravas en las que participa.

La tercera vía es musical. Noa Díaz toca el violín y desde hace nueve años acude al conservatorio varios días a la semana. La clave para que dé tiempo a todo en un día a día muy intenso, como casi siempre, se encuentra en una buena organización.

Rutina

Es su primer año en el centro de alto rendimiento deportivo (Cear) de León, al que accedió gracias a sus buenos resultados deportivos. Antes estuvo en el centro de tecnificación de Pontevedra.

"Quería vir aquí estudar o bacharelato e a miña clasificación no campionato e as copas de España axudáronme", cuenta la piragüista monfortina, contenta con su estancia en León. "Ao principio custoume, porque en Pontevedra o instituto está adaptado á nosa rutina deportiva, pero aquí temos clase pola mañá e adestramento polas tardes", explica.

Las jornadas comienzan para ella a las 8.20. Tiene clase hasta las 14.30 horas y luego va a la residencia a comer. De 15.30 a 18.00 horas se entrena y luego todavía le queda, cuando tocan, el conservatorio y el gimnasio.

Solo con esa dosis de esfuerzo son posibles los resultados. Hace dos semanas, en la Copa de España de slalon, disputada en Portugal, obtuvo tres medallas, al finalizar primera en C1 y segunda en K1 en la jornada inaugural y segunda en C1 en la siguiente.

El pasado fin de semana logró resultados muy importantes para la Copa de España de descenso de aguas bravas, selectiva para el campeonato del mundo júnior sub-23 que va a disputarse en República Checa. Terminó primera en K1 y C1 en sprint y en la modalidad clásica de K1.

"Todavía falta outra proba para saber se compito no Europeo", señala una piragüista que ya sabe lo que es ir con la selección española. Acudió a una concentración en Pau (Francia) y participó en dos campeonatos de Europa, en Sabero (León) y Bosnia.

"Espero estar no Cear moitos anos, aínda que recoñezo que ás veces faise duro e teño baixóns porque boto de menos á miña xente", subraya Noa Díaz, quien una vez al mes vuelve a Monforte para ejercitarse y competir junto a su padre en el Quixós.

Diego Expósito

Es su primer año en el centro de tecnificación de Pontevedra. A sus 14 años, solo lleva tres practicando piragüismo, por lo que los resultados han tardado muy poco en llegar.

Su día a día es muy diferente al de Noa Díaz. Empieza las clases a las 7.30 horas y los lunes, miércoles y jueves se entrena hasta las 12.40 para después regresar a los estudios. Por las tardes, de 15.30 o 16.00 hasta las 20.00 horas está de nuevo ejercitándose.

"Estudas despois de cear, non queda outra que quitarlle horas ao sono", destaca Diego Expósito, quien reconoce que una rutina como esta a veces "é un pouco agobiante e custa erguerse tan cedo polas mañás". Sin embargo, la disfruta. "No momento no que non o faga, podo deixalo", concluye el deportista monfortino.

Las buenas notas y los resultados en las pruebas han sido clave para la beca de acceso al centro. El año pasado fue quinto de España en la modalidad de C1 y noveno en K1, dos puestos que han sido su llave para Pontevedra

"Podo estar ata segundo de bacharelato", señala Diego, que vuelve a Monforte los fines de semana y en vacaciones. Hasta abril, cuando acudirá al campeonato gallego en Portugal, no competirá.