Arrancan los viajes en catamarán por la Ribeira Sacra, con 12.000 reservas

La temporada de viajes en catamarán por la Ribeira Sacra arrancó en el día de este viernes. La ruta inaugural tuvo lugar desde el embarcadero de Ponte do Sil (Monforte) y contó con la presencia del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca. Ya hay registradas 12.000 reservas hasta final de año.

El organismo provincial es el que organiza la actividad, que se alargará hasta el 8 de diciembre. Tomé subrayó las "moi boas expectativas" que hay puestas en el servicio para esta campaña. Además del presidente de la Diputación, se subieron a bordo del catamarán en el viaje inicial el diputado provincial de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera Capón; el de Medio Ambiente, Carlos López; la teniente de alcalde de Monforte, Gloria Prada; el edil monfortino de obras, medio rural y servicios, José Luis Losada; el alcalde de Sober y diputado provincial por el PP, Luis Fernández Guitián; y el concejal en el ayuntamiento ourensano de A Teixeira Manuel Feijoo.

En Semana Santa, los viajes en catamarán saldrán de forma ininterrumpida tanto para hacer la ruta del río Sil como la del Miño

En detalle. La Diputación mantiene los dos recorridos habituales, que son la ruta fluvial Canón do Sil, desde el embarcadero de Ponte do Sil; y el trayecto Cabo do Mundo, que parte desde el lado de Belesar perteneciente a O Saviñao y navega por el río Miño.

Brindis a bordo al inicio de la temporada de viajes en el catamarán por la Ribeira Sacra. EP

Los billetes se adquieren en la página web reservas. En el caso de la ruta Canón do Sil funcionarán dos travesías con una capacidad total de 159 plazas, distribuidas en las 107 del catamarán Mencía y las 52 del monocasco Canón do Sil. El recorrido Cabo do Mundo tendrá espacio para 63 viajeros. En el presente mes habrá servicio ininterrumpido desde hoy hasta el domingo 31, por ser Semana Santa.

En abril, los catamaranes navegarán de miércoles a domingo por el Sil y solo los fines de semana por el Miño, al igual que en mayo, cuando también habrá servicio en ambas rutas los días 1 (festivo del Día del Trabajador) y 17, cuando se conmemora el Día das Letras Galegas.

Durante todo el verano —junio, julio, agosto y septiembre— habrá rutas por los cañones del Sil de lunes a domingo en horario de mañana, tarde y tarde-noche y a partir del 1 de octubre, el servicio pasará a funcionar solo de miércoles a domingo. Desde noviembre, los trayectos quedarán reducidos a los fines de semana, excepto el día 1, coincidiendo con el festivo del Día de Todos los Santos. Respecto a la ruta por el Miño, en junio habrá disponibles viajes de miércoles a domingo con tres frecuencias horarias.

El servicio pasará a funcionar toda la semana de julio a septiembre y a partir del 1 de octubre solo habrá viajes los fines de semana, hasta el puente de diciembre, a excepción de los festivos con motivo del 12 de octubre —habrá rutas del 9 al 13— y el Día de Todos los Santos.

Apuesta. El presidente de la Diputación aseguró que el organismo provincial "reforza a aposta por esta oferta turística, pública e de calidade, á que destinamos un orzamento aproximado de 800.000 euros". Tomé indicó que esta cantidad es un "investimento ", pues garantiza "un retorno económico directo".