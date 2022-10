Arrancan las Escolas Deportivas de O Saviñao

Las Escolas Deportivas de O Saviñao iniciaron la temporada 2022-23 con la participación de 40 niños y niñas, que juegan al fútbol sala y compiten por los colegios de Monforte, Bóveda, Oural y Láncara. Para alguno de los pequeños es el tercer año en la entidad, de carácter privado y que preside Beatriz López González.

"Estou moi contenta polo aumento do número total de nenos e nenas nas Escolas Deportivas, xa que o ano anterior tiñamos dúas e este ano sumáronse seis máis", señaló la mandataria, quien agradeció "aos pais e nais por confiar outro ano máis neste proxecto, xa que somos unha gran familia, e sobre todo a eses nenos e nenas, sen os que non poderían funcionar as Escolas".