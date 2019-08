Arranca la vendimia en la Ribeira Sacra, que superará los 7 millones de kilos

La empresa Adega Damm S.L. de la subzona de Amandi, en la Ribeira Sacra lucense, inicia este miércoles, 28 de agosto, los trabajos de recogida de uva, siendo de este modo la primera bodega de la zona que empezará la vendimia de este año 2019.



Entre tanto, los técnicos del consejo regulador de la Denominación de Origen (D.O.) Ribeira Sacra, han realizado a lo largo de estos días los controles de maduración que ayudarán a fijar una fecha oficial para el inicio generalizado de la vendimia en este territorio.



Los controles de maduración de la D.O. se realizan siempre en las mismas parcelas, representativas de las cinco subzonas y con uvas de distintas variedades, entre las que destacan las tintas de la variedad mencía y las blancas de la variedad godello.



Con los resultados, el departamento técnico del consejo regulador elaborará un informe que presentará a pleno para que se fije la fecha oficial recomendada para el inicio de la vendimia.



Según han indicado los expertos, las condiciones climatológicas han sido "favorables" y no se han detectado plagas ni hongos que hayan afectado "significativamente" a las cepas.



El estado sanitario de las uvas promete ser "óptimo" y hace confiar en una cosecha "superior a los 7 millones de kilos de uva".



A partir de esta semana, según apuntan desde la D.O, se conocerán más datos sobre la calidad de la uva y su grado de maduración.