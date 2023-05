La arqueología llenará Cereixa de vida en verano

Entre los años 1821 y 1823 Cereixa, actualmente una parroquia de A Pobra do Brollón, fue ayuntamiento independiente. Ocurrió en el llamado Trienio Liberal, una historia olvidada que los vecinos de este lugar han querido recuperar en estos últimos tres años con la conmemoración del Bicentenario del Ayuntamiento de Cereixa (1821-1823/2021-2023).

En este marco, desde la asociación de vecinos María Castaña diseñaron una serie de actividades arqueológicas para este verano con el apoyo de la Dirección Xeral da Xuventude de la Xunta de Galicia, la colaboración del Ayuntamiento de A Pobra do Brollón, la concurrencia de un montón de instituciones científicas y la participación de todos los que se quieran sumar a esta iniciativa.

El programa cuenta con una prospección magnética y arqueológica de O Escourial, junto al Camino de Invierno de peregrinación a Santiago, en concreto entre Nogueiras y Brollón, límite histórico de la parroquia. Será en la segunda quincena de junio.

Esta intervención está integrada en el proyecto de investigación Reconociendo la actividad humana fuera de los castros de la Edad de Hierro del noroeste ibérico mediante metodologías no invasivas que se desarrolla en el Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit-Csic) financiado íntegramente por la convocatoria Proyectos de Generación de Conocimiento 2021, del Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Agencia Estatal de Investigación.

Los investigadores responsables de este proyecto son César Parcero Oubiña y David González Álvarez, quienes coordinan el equipo en colaboración con el vecino de Cereixa Xurxo Ayán (Universidade Nova de Lisboa).

Desde la asociación María Castaña han agradecido al vecino "Luis, da Casa do Lugués, as facilidades prestadas ao conceder o permiso para levar a cabo esta actuación". El sábado 1 de julio habrá una jornada de puertas abiertas, con visita guiada a O Escourial. También habrá una conferencia sobre el yacimiento arqueológico en la casa de la cultura Olga Novo de Brollón la Pobra do Brollón.

Más iniciativas

Los planes para este verano se completan con sondeos arqueológicos en el círculo de piedras descubierto en Vilarello, hacia O Empalme. Será en la primera quincena de julio.

Este proyecto está liderado por Rodrigo Paulos Bravo (Universidad Complutense de Madrid) y cuenta con la colaboración del Incipit-Csic y de la Universidade Nova de Lisboa.

En este punto se llevarán a cabo la misma estrategia de investigación que tan buenos resultados dio el año pasado en la cima de O Moncai, en A Muradella, donde se encontró tanto un monumento megalítico como un poblado fortificado.

En este caso, el colectivo María Castaña agradeció a la vecina del lugar Marina de Alende las facilidades prestadas al conceder permiso para llevar a cabo los trabajos.

El sábado 15 de julio habrá una visita guiada a Vilarello con salida a pie desde el local social de A Estación de A Pobra do Brollón.

En cuanto a la sexta edición del campo de trabajo internacional para voluntarios en el castro de San Lourenzo, este tendrá lugar entre el 1 y el 13 de agosto, dentro de la campaña de verano de la Xunta de Galicia, gracias a un convenio firmado entre el Ayuntamiento de A Pobra do Brollón y la Dirección Xeral da Xuventude de la Xunta de Galicia.

Dinamismo

Entre otras actividades contempladas por esta dinámica asociación cultural de Cereixa está la celebración de la VI Romería do Castro de San Lourenzo, que tendrá lugar el 10 de agosto, dicen los vecinos, "chova ou non chova"; al tiempo que invitaron a todos los que lo deseen a participar en este evento, al igual que en todos los otros organizados para este verano.

El colectivo María Castaña añadió que ha logrado dos ayudas económicas importantes que serán ejecutadas en los próximos meses.

El santo, en el castro, antes de la romería. EP

Una es una subvención del Consorcio de Turismo, gestionada a través del Ayuntamiento de A Pobra do Brollón, de 4.000 euros para mejorar el acceso al castro de San Lourenzo.

Otra es, también municipal, para el pago del grupo de gaiteros, actuaciones musicales y talleres (cerámica castreña y astronomía) en la sexta edición de la romería del castro de San Lourenzo.

Desde que se recuperó esta tradición son numerosos los vecinos que no quieren perderse la romería, incluido el baño del santo en el río que pasa por el lugar.

Devoción en Cereixa

Varios investigadores destacan el hecho de que en Cereixa, además de la festividad de San Blas, se conserva también la de San Lorenzo, que se perdió y fue recuperada en tiempos muy recientes.

Señalan que ambas fiestas se celebran con un intervalo de seis meses —una a principios de febrero y otra a principios de agosto—, unas fechas que coinciden aproximadamente con las de dos antiguas celebraciones religiosas europeas que son consideradas anteriores al cristianismo, como el Imbolc y el Lugnasad de Irlanda. Estos festejos guardan relación con el fuego y el agua.

La festividad de San Blas es precedida por la llamada "noite dos cepos", en la que se queman tocones de árboles. A San Lorenzo lo consideraban favorecedor de la lluvia y se sabe que en otros tiempos la imagen del santo era mojada en el río.