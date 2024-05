Armando García Vázquez, 'O Ramista'

A primeira imaxe que vexo é a dun ramista que vai nunha Express de cara á Portela. Eu, subido ao poste da luz que hai diante de casa, escoito o traquetear do coche sobre os baches, música de cámara diante dos berros que anticipan o castigo.

Os anos pasan e chegamos ata aquí.

Que agardar cando sabes que despois non hai nada? Como calmar a xenreira e a dor cando sabes que mañá será diferente e en nós haberá unha ausencia? Coma fío de liño ou folla de loureiro a vida pesa pouco e tronza, suave cal espertar baleiro.

O Armando morreu e sei que non volverá, mais reteño en min a súa imaxe e consigo facer vibrar as súas palabras na miña orella murcha. Hai abrazos que non calman e bicos que non namoran, son moitas as bágoas que me caen pola pel seca e moitos os recordos que explotan na miña mente desbordada. Afrontar a perda é un senvivir desconsolado, mais afondo e sufro, como penitencia herdada.

A presenza é un latexo que queda para sempre en nós. Para ben ou para mal albergamos recordos de quen foi. Que bonito poder repetir na memoria o sorriso, que ledicia ao recordar ese falar silbante, case que afónico na afonía máis melódica, a pausa xusta, o conto exacto. Quen non o escoitou non sabe e para iso escribo, para que aqueles que plantan un carballo e saben que non o verán crecer pervivan coma ponte no tempo. Unha palabra é boa se quen a di profesa unha vontade infinita de alegrar a existencia dos máis. A xente linda merece todas as cancións que no campo poida tocar a mellor orquestra xamais imaxinada. Ogallá un foguete de luces ilumine as nosas vidas e poidamos, cun suspiro de anos, recuperarnos deste abafar de vida que a enfermidade nos arrebata.

Esculpo, nesta pedra fráxil que é a escrita, un recoñecemento a quen me tratou ben. Porque que fermoso botar a vista atrás e poder dicir que fun feliz con quen xa non está. E sen máis, cunha voz ronca, quero cantar, aquí, agora: "Non me importa, agardarei polo albor dun novo día."