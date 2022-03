A área das relacións institucionais

O 22 de novembro de 1931 a comisión xestora de Julio Amador Rodríguez Fernández recibe a presión do Centro Mercantil de Chantada e de outras forzas vivas para que se notifique ao ministro de Traballo e Previsión a petición de que "perdure nesta localidade a apertura de comercios os domingos en atención á tradicionalidade do mercado no devandito día e segundo xa está concedido anteriormente, acorda: sumarse á referida petición e designar como representante seu a Modesto Álvarez Taboada para a asemblea que celebrarase en Madrid o 24 do corrente constituída por comisionados dos pobos de Galicia para interesar do Goberno a non abolición da apertura de comercios en domingo en cuxo día se celebre mercado nas localidades desde tempo inmemorial cal sucede aquí".

O 28 de agosto de 1932 estando de rexedor Antonio Noguerol Eyré, o concelleiro Manuel Rodríguez Fernández dá lectura da lei do día 11 de agosto —inserta no B.O. do día 24—, relativa á separación de funcionarios, "por estimar áchanse comprendidos nos rigores de tales preceptos varios empregados deste concello, por realizar actos de hostilidade e menosprezo da República, como era público e notorio e constaba aos demais señores concelleiros".

E así comezaron os expedientes e dilixencias que pasarían ao gobernador civil de Lugo para o seu traslado ao Ministro da Gobernación. Ao longo da II República realizáronse no Concello de Chantada rescisións, exclusións e destitucións aos médicos Luis Vázquez Álvarez e Mariano Cedrón, ao recadador Manuel García Mourelle, ao secretario José Fernández Otero, ao xefe da garda municipal e inspector de arbitrios José Camiñas Fernández e ao funcionario Ignacio de Arce y Campo.

O 1 de maio de 1932, o alcalde Julio Amador Rodríguez Fernández subscribe o decreto de secularización dos cemiterios. A Lei do 30 de xaneiro relativa ao réxime e administración dos camposantos, onde se acordou proceder "á incautación de todos os cemiterios parroquiais existentes neste municipio, levantando a acta correspondente, a fin de dar cumprimento á devandita Lei, tendo en conta que neste Concello non hai cemiterios municipais nin particulares".

O 7 de xullo de 1935 dáse conta dunha carta da Deputación na que "facendo presente os quebrantos que produciría ás administracións locais a aplicación da Lei de Coordinación Sanitaria e dos regulamentos ditados para a súa execución e convocando a unha asemblea de representantes de todas as entidades aludidas para protestar respectuosa pero enerxicamente da aplicación da citada Lei de Regulamentos, asemblea que terá lugar o día 16 de xullo e a corporación por unanimidade acorda concorran na súa representación a aquela o alcalde, Casimiro Míguez Regal, o concelleiro Manuel Rodríguez Fernández e o secretario do concello, Martín Rodríguez Cervelo".

GARDA CIVIL. Por unanimidade, e a proposta do alcalde Antonio Noguerol Eyré, outórgaselle o 23 de outubro de 1932 un voto de grazas "ao tenente da Garda Civil Manuel Álvarez Sarandés polo celo despregado desde que se acha á fronte deste posto, conseguindo coa súa actividade que se deslizasen as numerosas festas celebradas neste termo municipal, sen ter que lamentar incidente algún desagradable entre a mocidade como viña ocorrendo desgraciadamente nos anos anteriores, cando mandaban a forza outros oficiais menos celosos, sen acudir a medidas mortificantes para os cidadáns, senón por medio da suxestión, estreita vixilancia e forma correcta, como corresponde ao seu cargo; que se dea conta deste acordo ao interesado para a súa satisfacción e ao ministro da Gobernación para constancia na súa folla de servizos".

Casimiro Míguez dá conta na data do 9 de xuño de 1935 dunha circular do gobernador civil pola cal "se pide a cooperación deste Concello encabezando unha subscrición popular co obxecto de agasallar unha bandeira á Comandancia da Garda Civil e como homenaxe a este benemérito instituto, e a corporación por unanimidade acorda encabezar dita subscrición con 25 pesetas con cargo ao capítulo de imprevistos, e que se publique para coñecemento de todos os veciños deste termo municipal".

Míguez Regal diríxese ao gobernador civil de Lugo o 24 de maio de 1936 para que comunique ao ministro da Gobernación co fin de que "ordene sexan destinados a esta vila dous gardas civís máis de cabalería por existir aloxamento suficiente para eles e o gando, e ser indispensables se se ten en conta que os núcleos de poboación de que se compón esta demarcación forman 61 parroquias, existindo distancias duns 35 quilómetros desde o emprazamento do posto a algunha daquelas, por camiños e carreiros só accesibles a pé ou en cabalería". Solicita tamén unha sección de gardas de asalto.

AGRADECEMENTOS. O 23 de xuño de 1935 contribúese con 20 pesetas para unha subscrición iniciada polo Concello de Monforte, "co fin de obsequiar a Artemiro Precioso García, gobernador civil desta provincia, cun bastón de mando e unha pluma estilográfica de ouro, como demostración do beneplácito con que vemos a súa actuación á fronte dos destinos da nosa provincia» e enviar ao Concello de Ferrol a cantidade de 50 pesetas «que serán investidos no II Certame do Traballo de Galicia, cuxa inauguración oficial será o día 7 de xullo".

A proposta do alcalde Casimiro Míguez, por unanimidade, acórdase o 24 de maio de 1936 "dirixir telegramas de felicitación ao excelentísimo Manuel Ocaña y Díaz pola súa exaltación á primeira maxistratura da República e ao excelentísimo Santiago Casares Quiroga, eximio galego e ilustre home público por ser elevado á presidencia do Consello de Ministros".

Nos anos da República no concello de Chantada tampouco faltaron os recoñecementos a persoas do sector eclesiástico local.



Fondo pesar

O alcalde Antonio Noguerol Eyré deixa constancia o día 20 de setembro do ano 1931 que «decatado o Concello de Chantada do falecemento do capelán da misa de doce, Bautista Balboa y Balboa, decide sufragar con fondos municipais o seu soterramento e facer constar en acta, por unanimidade, o sentimento que lle embarga pola defunción de tan digno capelán, que era exemplo de sacerdotes e modelo de cidadán». O acordo se lle comunicou a familia para que soupese a grande estima na que estaba o capelán.