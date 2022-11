As árbores autóctonas centran o plan integral de recuperación do Courel despois da vaga de lumes forestais que queimaron máis de 11.000 hectáreas o pasado verán. Nas vindeiras semanas, a Xunta licitará un proxecto para establecer bancos de xermoplasma de sementes, tanto de especies ameazadas e con interese de conservación como de árbores senlleiras catalogadas na contorna.

Tamén está en marcha un protocolo de actuación que permita a produción en viveiro de planta dos exemplares arbóreos máis abundantes na serra do Courel. A idea é recuperar os terreos afectados polos incendios e outras zonas sen arboredo, evitando a contaminación xenética.

A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, participou este martes en Folgoso nunha reunión da comisión interdisciplinar constituída para traballar no plan de recuperación integral. Alí deu conta das diferentes medidas pensadas para que O Courel recupere o aspecto previo á terrible vaga.

Propostas

Vázquez subliñou que xa se recibiron varias achegas e salientou a idea de realizar diversos estudos técnicos para garantir a conservación da flora autóctona. Por outra banda, estase a avaliar unha iniciativa para facer un seguimento das aves da zona e determinar os cambios nas poboacións locais de perdiz charrela, aguia real e tartaraña cincenta. Todas elas, incluídas no catálogo galego de especies ameazadas.

No que atinxe ás vivendas afectadas polos incendios forestais, a conselleira apuntou que as 19 solicitudes presentadas por veciños da comarca están sendo analizadas.

Dende a Xunta lembraron que a Consellería de Medio Ambiente sufraga o 100% do valor da reposición en caso de ruína da residencia habitual e das instalacións complementarias ou dos gastos necesarios no caso de que a reparación sexa posible, pero o importe non debe superar os 122.400 euros.

Tamén hai axudas para vivendas non habituais. Estas chegan ata os 61.200 euros, tanto se a residencia quedou en ruínas como se pode rehabilitarse.