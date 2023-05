Un árbitro del patio al verde

El fútbol suele forjar a sus mejores jugadores en la calle o el patio del colegio, donde es habitual que las reglas se tomen muy a la ligera o directamente ni existan. Lo que no es tan frecuente es que los niños, habitualmente atraídos por la adrenalina del juego y el objetivo de marcar goles, aprovechen esos partidos disputados en los primeros años de existencia para acercarse al mundo del arbitraje.

Es el caso de Adrián Rodríguez Pacio, de 16 años. Jugaba con sus compañeros de A Gándara cada recreo, cuando el caos solía apoderarse de los típicos encuentros entre clases, auténticos derbis en los que acostumbra a subir la temperatura. No había quien señalase faltas o infracciones de cualquier otro tipo. Al menos, no de manera neutral. Un buen día, allí nació un árbitro.

Adrián comenzó a pitar los partidos en los recreos y poco a poco se aficionó. Le gustaba ver el fútbol desde otra perspectiva, casi siempre la más olvidada y desagradecida, la de los encargados de velar por el reglamento.

Los partidos en A Gándara se jugaban con árbitro y los padres de Adrián no tardaron en saberlo. "Hablé con ellos, les dije que me gustaba y se pusieron en contacto con el delegado de Monforte, que entonces era Ramón Armental", relata el joven trencilla.

Con diez años, Rodríguez Pacio —no hay forma más clásica de mencionar a un árbitro en España que por sus dos apellidos— comenzó a asistir a clases para aprenderse el reglamento y participar en simulaciones de exámenes para saber cómo son y qué se pregunta en ellos. Sin embargo, no fue hasta los doce cuando pudo comenzar a dirigir partidos.

Trayectoria

Rodríguez Pacio empezó por las categorías formativas del fútbol. Fue escalando poco a poco y hoy, cuatro años después, ya arbitra a cadetes y juveniles en Primera Galicia. También ha acudido a encuentros de categorías sénior, casi siempre como asistente, aunque también como principal en fútbol femenino.

"Arbitrar me gusta, lo disfruto. Cuando dirijo partidos a los más pequeños, mi única intención es que jueguen y se lo pasen bien", explica Adrián. En estas divisiones formativas, para él es fundamental mirar las clasificaciones antes de los partidos. "Si juega un equipo que va líder y contra otro que es el último y el marcador está muy desequilibrado, no está mal hacer que cometes un error y no ves un fuera de juego, por ejemplo, para que el que va perdiendo se vaya un poco contento", afirma.

Eso es en fútbol ocho, es decir, en las categorías alevines, benjamines y prebenjamines. Al pitar a cadetes o juveniles, con once jugadores a cada lado del terreno, la mentalidad cambia.

Respecto a lo peor de ser árbitro, Rodríguez Pacio dice haber tenido problemas solo en una ocasión, aunque prefiere no mencionar ni el campo. "No he vivido ese enrarecimiento que hay en el fútbol hoy en día. Suelo estar a lo mío y es tan sencillo como parar el partido si te insultan mucho", declara un árbitro vocacional con un sueño claro: "Me gustaría llegar a Primera, pero si me quedo en Preferente, me doy por satisfecho".

Mensaje

Adrián habla a los niños que deseen ser árbitros. "No hay que tener miedo. Empezarán con los pequeños y si pasa algo hay como protegerse", afirma.