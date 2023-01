Pero arbi... Qué pitas??

Pasa muchas veces. Cada vez que un grupo de futboleros se reúnen en torno a un partido, ya sea a través de la televisión o en una grada. Un árbitro toma una decisión y, si esta es dudosa, salta la controversia. En esa circunstancia resulta muy manida la frase ‘Arbi... Qué pitas?’. Así se llama la última iniciativa impulsada por el Calasancio para difundir entre sus jóvenes jugadores las normas del llamado deporte rey.

Entre los promotores de la idea están el entrenador del equipo infantil B, Ángel Rodríguez, y el preparador del juvenil B estudiantil, Ramón Sánchez, a quien todos en Monforte conocen por Armental. Fue árbitro durante diez años, además de instructor técnico sobre las reglas del juego.

Al final de los entrenamientos de cada viernes, Armental da una clase de reglamento de unos diez o quince minutos a los infantiles de primer año, es decir, los que acaban de dar el salto desde la categoría alevín y, por tanto, han cambiado de fútbol ocho a fútbol once, lo que supone que algunas normas son distintas.

"Xa tratamos a metade das regras e as que restan abordarémolas este mes de xaneiro", dice Armental, muy satisfecho por cómo están yendo las sesiones. "Os nenos veñen contentos, mesmo agora que están de vacacións preguntan cando vai ser a seguinte sesión", señala el técnico.

O máis habitual é que os nenos pregunten por accións que ocorren durante os partidos que eles xogan

En esas clases, Armental no solo profundiza con los pequeños del Calasancio en las normas del fútbol, también aprovecha para resolverles dudas. Le preguntan, sobre todo, por jugadas que suceden en sus partidos, aunque hay tiempo para acciones que ven por televisión.

"O máis habitual é que os nenos pregunten por que no último partido lles fixeron repetir un saque ou cal foi o motivo de que os amonestaran nunha determinada xogada", indica Armental.

El concurso

La idea es que con lo aprendido, los infantiles del Calasancio protagonicen vídeos explicando algunas de las normas. El grupo será dividido en siete y cada uno saldrá en una pieza explicando una regla. Los vídeos se subirán a las redes sociales del club y el que más likes ganará.

Los vencedores se llevarán varios regalos. La árbitra Elena Casal, que dirige en Primera Federación femenina (la segunda categoría) y Tercera Federación masculina, ha aportado para el concurso dos tarjetas firmadas.

Otro de los premios es un ejemplar del libro que da nombre al concurso, ‘Arbi, qué pitas?’, escrito por Xabi Rodríguez. Armental fue alumno suyo en A Coruña, cuando hizo los cursos para ser árbitro.

"Entendemos que é unha iniciativa moi positiva. Hai un descoñecemento grande do regulamento, agás que falemos de clubs grandes que poidan investir moitas horas en sesións específicas sobre as normas. Na base é onde máis podemos actuar para evitar que haxa sancións. Tamén queremos sumar os pais. O máis importante é impedir situacións de violencia física ou verbal nos campos", explica Armental.

Desde los árbitros

La delegación monfortina del comité arbitral ha colaborado igualmente con unas tarjetas y unos pins para regalar a los premiados del concurso. El delegado, Saúl López Parga, aplaudió la actividad.

"Oxalá se fixeran en moitos clubs, sobre todo na base. É básico que quen practica un deporte teña polo menos unha noción sobre as regras e máis no fútbol, un deporte onde todo o mundo sabe máis que os adestradores ou os árbitros, pero sen saber realmente nada", indicó López Parga, quien cree que así será más fácil "reducir as protestas e os problemas".