"Aprendí inglés leyendo mucho y viendo series y películas"

Desde que comenzó a asistir a la escuela, los profesores detectaron en el monfortino Iker Dorribo González altas capacidades intelectuales. Su esfuerzo en los estudios se ha visto recompensado con uno de los 20 premios extraordinarios de bachillerato otorgados a nivel autonómico.

¿Qué supone un reconocimiento como este?

Satisfacción, sin duda. Pero lo que más me alegra es que las personas que se esfuerzan lo vean recompensado.

Existe el mito de que las personas con altas capacidades, como es su caso, no necesitan esforzarse.

Es cierto que tengo facilidad para entender las cosas, pero también he dedicado muchas horas al estudio. Hay falta de conocimiento sobre este tema: algunos piensan que me leo un libro en 20 minutos y saco un diez en el examen, y no es así. También considero importante que la gente se anime a intentar las cosas. Por ejemplo, yo no contaba con este premio: hay que atreverse y no tener vergüenza por probar.

¿A qué pruebas se tuvo que enfrentar para ganarlo?

Me presenté a tres exámenes: uno de comprensión y producción escrita en gallego o español, uno de una lengua extranjera —que fue el inglés, en mi caso — y una materia específica, examen para el que elegí Matemáticas Aplicadas, pues cursé el bachillerato de ciencias.

Premio a un lado, ahora ya es universitario.

He comenzado a cursar el grado en Traducción e Interpretación en la Universidade de Vigo. Estudié en el Daviña Rey y Biología era mi asignatura favorita, pero, pensando en la profesión, elegí la traducción, pues me gusta mucho el inglés y disfruto estudiándolo. Barajé hacer una Filología, pero mi interés es más el idioma que el apartado cultural, que prefiero mirar por mi cuenta.

Ha empezado con un año de adelanto, por lo que está rodeado de compañeros mayores. ¿Qué le dicen?

La mayoría lo saben, porque sale en conversaciones, y ni aquí ni en etapas anteriores noté ningún trato o comportamiento diferente. Es cierto que les sorprende, sobre todo porque creen que una persona un año menor debería ser algo más inmadura o tener otro tipo de intereses.

¿Ya domina el inglés?

Diría que lo hablo con fluidez, pero debo perfeccionarlo. Aprendí leyendo muchos libros y consumiendo series y películas en inglés. También fui durante cinco años a clases de conversación.

¿Ha estudiado más idiomas?

Tengo un nivel intermedio en francés y tengo en mente seguir estudiándolo, y estoy comenzando con el portugués. Cuantos más domine, más posibilidades tendré de optar a un trabajo estable. Tengo que aprovechar que se me dan bien y que me gustan.

¿Cree que las cada vez más sofisticadas aplicaciones ponen en riesgo el trabajo de los traductores?

Se dice que las aplicaciones de traducción automática seguirán avanzando y que harán desaparecer la profesión, pero creo que solo aspiran a ser herramientas, porque hace falta contexto y en una conversación puede haber sarcasmo y bromas que solo una persona logra interpretar.

¿Cómo se ve en el futuro?

Me gustaría aprovechar el programa Erasmus e ir a algún lugar de habla inglesa, pensando en mejorar las competencias orales, que son en las que más flojeo. Aquí es difícil practicarlas, salvo que estés con nativos.