Apps made in Monforte

CON 31 años el monfortino Brais Moure rompe cualquiera de los tópicos en los que se encuadra a la mayoría de los jóvenes de su generación. Encontró trabajo de lo suyo en cuanto finalizó sus estudios de Ingeniería Informática. Tuvo la oportunidad de pasar por tres grandes multinacionales (Inditex, Indra y Altia), en las que ocupó puestos de arquitecto de software, y en 2014 montó su propia empresa, llamada MoureDev. El proyecto navega a buen ritmo y ya le permitió cumplir su sueño: instalarse en Monforte y trabajar desde ahí para el mundo.

Brais Moure es full-stack developer, es decir, desarrollador de software. Está especializado en aplicaciones para iOS, Android y web, pero el apelativo full-stack hace precisamente referencia a un perfil profesional que se rifan empresas como Facebook o cualquier startup. Se trata de desarrolladores capaces de diseñar e implementar proyectos de principio a fin, tanto en el lado servidor como en el lado cliente, lo que implica conocer los puntos fuertes y débiles de cada tecnología y mantenerse actualizado según estas vayan evolucionando o aparezcan otras nuevas.

Las malas lenguas dicen que es prácticamente imposible estar tan al día en todos los aspectos de la evolución tecnológica del desarrollo web y que los full-stack son más un mito que una realidad. Pero Brais Moure está aquí para demostrar que existen y que han llegado para cambiar el mundo.

MoureDev arrancó en 2014 y durante el primer año Brais Moure combinó su empresa con el trabajo en las multinacionales, pero en 2015 decidió dejar a un lado las grandes firmas y centrarse en la suya propia.

Es freelance, la forma moderna de decir autónomo, y el joven comenta que a él le pasa "como a todos: trabajar más horas que el reloj, pagar unas cuotas astronómicas, estar siempre disponible y currar fines de semana y festivos". "No todo es un camino de rosas", bromea.

Al frente de Moure Dev ha creado más de 40 aplicaciones que ya superan el millón de descargas. En esa cifra hay apps relacionadas con el ocio, otras con el sector de las apuestas y otras con los servicios.

Por ejemplo, Brais Moure es co-fundador de Pilbeo, una empresa que gestiona a través de una app (desarrollada por él mismo) el traslado de mochilas y equipajes para los peregrinos que hacen el Camino de Santiago. La aplicación permite gestionar todo y hacer el pago a través del móvil. Solo hay que preocuparse de avisar del lugar de recogida y de entrega de los bultos. Ya han trasladado 20.000 mochilas.

También forma parte del equipo de Mr Jeff, una startup que hace las delicias de cualquier hogar. A través de una aplicación móvil uno puede solicitar que le hagan la colada a domicilio o que se lleven la ropa sucia y la traigan lista para meter en el armario. Esta startup arrancó con diez personas y ahora son 120, y trabaja en varias ciudades españolas, en México o Brasil, entre otros países.

Moure Dev también está detrás de Betsfy, la mayor red social de apuestas deportivas. Y así hasta 40 apps.

Toda esta tecnología nace en Monforte y desde ahí llega a todo el mundo. Las aplicaciones de MoureDev han sido número uno en descargas en 34 países.

Brais Moure explica que cumplió un sueño. "Vivo en el lugar en el que está mi gente y en el que puedo ir a todos los sitios caminando", dice. "En el que el reloj es importante pero no marca tu vida como en las grandes ciudades", afirma.

Pero tampoco reniega de su pasado. "Ahora hago lo que me gusta, pero en las multinacionales también pude ganar experiencia, contactos y las habilidades que me permitieron llegar a donde estoy, sin ese bagaje no hubiera sido posible emprender mi propio proyecto", añade.

Todavía no tocó techo. Quiere seguir en el desarrollo de apps y además tiene en marcha un canal de YouTube para compartir conocimientos, tutoriales, trucos y herramientas útiles dentro de su sector.

El perfil. Amante de la informática y un poco friki