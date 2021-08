"Apostar por algo e ver que ten continuidade 30 anos despois éncheme de orgullo"

A EMILIO VÁZQUEZ coñéceno case todos en Chantada polo alcume familiar, ‘Manecho’. O seu é un dos rostros máis recoñecidos da banda e do festival, que este domingo ás 18.30 horas celebrará no Cantón o trixésimo aniversario.

Despois de 30 anos, que lembranzas ten daquela primeira edición?

Foi unha idea da Federación Galega de Bandas, que eu presidía, e da propia banda de música de Chantada. Era unha época na que estaban a mudar as tendencias e a forma das bandas, que eran unha axuda á economía familiar. Animábase a facer festivais que financiaba a Federación porque tamén había xente cansa das alboradas. Así naceu o certame de Chantada, un dos máis antigos de Galicia xunto co de Meaño.

Foi entón a Federación quen impulsou festivais coma este?

Si, financiábaos e tamén animaba a facelos. Daquelas había bandas que o único que querían era tocar e tocar e mesmo eran reacias a sumar xente porque así cobrábase máis. Outras miraban máis pola calidade musical.

En Chantada, o certame de bandas faise dende hai anos o domingo das festas, pero teño entendido que antes organizábase os luns.

Eu non estaba moi de acordo con facer o festival nas festas patronais, pero non quedou outra. Antes, primeiro contratábase a banda e despois a orquestra, pero cambiou a tendencia e o número de bandas aumentou, sobre todo na zona de Pontevedra. Nós mirabamos de que se subvencionaran os festivais coa idea de que se fixeran en inverno ou entre semana no verán, como foi o caso de Chantada. Daquela non había auditorio e fixemos o amago de organizalo no pavillón municipal, pero o son era moi malo e decidimos aproveitar o Cantón, que ten unha acústica fantástica.

E logo xa veu o festival tal e como o coñecemos, a tarde do domingo.

Pero iso foi moito despois, cando os festivais xa saían rodados. A xente viu que era unha forma atractiva de ver as bandas. Logo viñeron outras cuestións a maiores como a megafonía, presentadores, os dípticos ou as cadeiras para o público. Este último aspecto é importante, porque se a xente está sentada fala menos.

Cando comezou o festival, esperaba que chegase a durar 30 anos?

O comezo foi duro. A xente das bandas era moi reacia a ir os certames. Pensaba que lles quitaban actuacións. Pouco a pouco fóronse dando conta de que mesmo contribúen a que haxa máis calidade, porque aínda que non é unha competición, é inevitable a comparación. Cos festivais, as bandas ensaiaron máis. Eu tiña esperanza de que tivera duración.

Despois de tres décadas, pódese considerar o festival de bandas celebrado en Chantada como unha referencia?

Dende logo. Por todo Galicia fálase del, porque estivo aí estas tres décadas. Por aquí pasaron moitas bandas e os compañeiros da formación actual fan moi bo traballo. A min, persoalmente, apostar por algo e ver que 30 anos despois ten continuidade faime sentir orgullo. Dános a razón aos que fixemos a aposta.

Como ve o futuro da banda de Chantada?

Eu espero que sexa prometedor. Hai xente moi involucrada que a fai tirar cara adiante mesmo coa pandemia. E para que funcione é vital a escola de música, que son os xermes da banda.