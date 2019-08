Aplazada la Festa da Xuventude e da Cervexa Artesá de Quiroga por el mal tiempo

El Concello de Quiroga comunicó el aplazamiento de la Festa da Xuventude e da Cervexa Artesá, que estaba previsto que se celebrase hoy a partir de las seis de la tarde. Ante las previsiones meteorológicas adversas para esta tarde y según indica el propio consistorio "vémonos na obriga de cambiar de data", al tiempo que ya anuncian que a lo largo de las próximas jornadas se comunicará la nueva fecha. Lo más probable es que sea algún día de este mismo mes de agosto.

La comisión organizadora sigue con la mirada puesta en el estado de los cielos y en los partes meteorológicos, con la esperanza de que la lluvia no empañe los demás eventos programados. Esta misma noche actuará en Quiroga la Orquesta Panorama. Será la primera parada en el sur de la provincia que realice este año la afamada formación con su nuevo espectáculo Number One Tour. La actuación comenzará a las once de la noche y el escenario estará ubicado en las inmediaciones del pabellón municipal.