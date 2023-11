Os apicultores advirten: "Ou somos ilegais ou perdemos todas as abellas"

Rematou este domingo o primeiro congreso sobre o control da velutina celebrado en Galicia, que tivo lugar na fin de semana no auditorio municipal de Chantada, cunha seria advertencia do sector da apicultura como unha das conclusións. "Ou somos ilegais ou perdemos todas as nosas abellas", asegurou ante o público o presidente da Asociación Galega de Apicultura (Aga), Xosé Torres.

Esta entidade e o Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Miño-Ulla foron os que organizaron a actividade, en colaboración co Concello de Chantada.

O alcalde chantadés, o popular Manuel Lorenzo Varela, expresou o seu desexo de que o congreso volva celebrarse o vindeiro ano e o presidente do GDR, o taboadés Ramiro Moure, manifestou "orgullo" por que este órgano de xestión traballara no impulso do encontro. Tamén participou na clausura o xerente do GDR, Javier Rodríguez Medela.

As administracións públicas protagonizaron outras das conclusións do congreso. "Deben ser conscientes do grave problema ao que nos enfontramos os sectores agrarios", indicou Xosé Torres, antes de solicitar "que nos escoiten" e que se estableza unha colaboración conxunta do Goberno central, a Xunta e a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) contra a praga da avespa asiática, que está a provocar cuantiosos danos. Segundo datos facilitados durante o mesmo congreso por Seaga, a empresa pública encargada da retirada dos niños, a provincia de Lugo foi na que máis medraron este ano en Galicia os avisos por velutina.

Por outra banda, o presidente de Aga subliñou que na actualidade "non existe un método legal de control da velutina". Por iso indicou que os apicultores enfróntanse a cometer ilegalidades para protexer as colmeas. Unha das trampas máis empregadas é a coñecida coma arpa eléctrica. "É a que máis nos recomendan os científicos, pero non está recoñecida legalmente", lamentou Torres, quen reclama que a investigación "se poña ao noso servizo".