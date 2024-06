Aparecen pancartas en Monforte en las que se piden soluciones para A Gándara

El conflicto en el colegio A Gándara de Monforte, en el que 22 profesores (de los 25 del claustro) y cinco trabajadores no docentes pidieron a través de un escrito la dimisión de la directora, se ha recrudecido y este viernes aparecieron varias pancartas en las que se insiste en esa petición y se reclama la intervención de la Xunta de Galicia para solucionar la situación. En el escrito se detallaba además que estaba representado también el malestar de las familias, que no querían manifestarse de manera pública por miedo a represalias con sus hijos.

Una de las pancartas se colocó en una de las rotondas de entrada a Monforte y que también da acceso a la carretera que lleva al centro. En ella se puede leer: "Xunta, escoita A Gándara en loita, cese xa!". Otro de los carteles está ubicado en la entrada del propio centro y lleva escrito: "A Gándara solución, cese ou dimisión". En la mañana de este viernes está previstas reuniones del claustro y del consejo escolar.

El problema en el centro se hizo público a primeros de junio, cuando trascendió el documento que registraron los docentes en Inspección Educativa. En ese escrito insistían en que la gestión del centro era "ineficaz" y que eso se notaba especialmente en los servicios de atención a los niños con necesidades especiales.

Pancarta colocada a la entrada del colegio A Gándara de Monforte. EP

En concreto, los firmantes del documento explicaban que desde el equipo directivo no se tenía en cuenta y de desoía de manera sistemática al personal del servicio de orientación y que ello derivaba en una mala atención a los alumnos, falta de recursos, mala gestión de los pocos recursos existentes y trabas para desarrollar el trabajo diario.

Además, se referían otros problemas de carácter general como la falta de transparencia con horarios, actividades complementarias "burlas, desprezos e insultos" a los trabajadores del centro así como "engano e desprotección". Los firmantes insistían en el mal ambiente creado en el colegio y calificaban el la gestión de la directora de "ditadura do sorriso".

Esta mañana algunos padres refrendaron punto por punto el documento pero se mostraban desesperanzados con Inspección Educativa y la Xunta. "Tenemos la impresión de que no quieren intervenir y esto no va a mejorar. Los docentes que puedan cambiar de centro lo harán, algunas familias también lo hicieron y eso ya se nota en la matrícula para el próximo curso, pero las familias que no puedan marcharse tendrán que seguir aguantando esta mala gestión", comentaban.

Este medio contactó en su momento con la dirección del centro y con Inspección Educativa, pero no quisieron manifestarse de manera pública.