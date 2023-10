Anxo González Guerra recibirá o Billó de Ouro no seu Carballedo natal

O filólogo Anxo González Guerra, nado en Trasar de Carballo (Carballedo) en 1955, será condecorado o vindeiro 25 de novembro co Billó de Ouro nunha comida de confraternidade no restaurante Río Búbal, na Barrela, a capitalidade municipal do seu concello.

Este premio concédeo a Asociación Cultural Luso-Galaica para homenaxear a persoas que traballaron pola comarca ao longo das súas vidas. Quenes desexen acudir a este acto na honra de poderán retirar as invitacións no propio Río Búbal a partir do día 25 deste mes de outubro.

O galardoado. Anxo González Guerra ingresou no seminario de Lugo con once anos. Pertence á primeira promoción de Filoloxía Galego-Portuguesa da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e durante 35 anos foi profesor de Lingua Galega e Literatura en Pontevedra, ademais de colaborador da Universidade de Vigo. Participou en proxectos que levaron premios nacionais de educación en Santiago ou Madrid.

O galardoado, durante unha das súas participacións en Luar. EP

Destaca tamén por ser editor da web Galipedia, a Wikipedia en galego. Dende a súa xubilación en 2015 fixo máis de 8.500 edicións, creou máis de 970 páxinas e subiu máis de 600 fotos, sempre con especial atención a Carballedo. Por outra banda, ten colaborado en 36 programas do famoso espazo Luar, da Televisión de Galicia.

Polo seu traballo en redes e no ensino foille outorgado o premio Xoán Manuel Pintos, en recompensa ao seu compromiso coa lingua galega. En 2021 déronlle tamén o galardón Cidade de Pontevedra. Ademais, en 2013 concedéronlle o Premio Nacional de Educación polo seu traballo sobre as novas tecnoloxías aplicadas á docencia.

Estudoso da obra de Manuel Antonio, en 2016 publicou un estudio sobre a fraseoloxía da súa nai, Pilar Guerra. Ese mesmo ano sacou o libro Contos do avó Anxo para o neto Aldán.