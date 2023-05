Un Antonio Noya en cada bar

Nunca se sabe dónde y a qué edad puede surgir la inspiración o aparecer una habilidad insospechada. La de Antonio Noya López ha llegado a punto de cumplir 60 años. Este usuario de la residencia de Domus Vi en Chantada ha descubierto un talento para elaborar objetos y figuras de todo tipo con papel de revista. El resultado es tan bueno que muchos negocios del municipio –principalmente bares, aunque también algún establecimiento de otro tipo– ya le han pedido sus creaciones con el fin de decorar los locales.

Además, el trabajo ha repercutido de forma positiva en su salud. Antonio Noya sufrió un ictus hace años y perdió mucha movilidad en el lado izquierdo del cuerpo. Ahora vuelve a utilizar la mano casi con normalidad. "Mesmo creo que teño máis forza na esquerda que na dereita", afirma el hombre, quien no duda que dichas manualidades tienen gran culpa de la mejora.

Varias de las figuras realizadas por Noya, en una vivienda particular. EP

Parece obvio preguntar si en alguna ocasión este trabajador de la construcción jubilado había tenido afición por tales actividades. La respuesta es tajante. "Nunca fixera cousas así, non me deu ata agora", asegura Noya, natural de Santiago y residente en Chantada desde hace dos años.

"Para min é un hobby que me fai ben e me axuda a desconectar", indica este artista tardío, que apenas comenzó a elaborar sus particulares figuras en septiembre del año pasado. En poco tiempo, la evolución se nota. "O que antes me levaba facer tres días, agora son capaz de telo rematado nunha mañá", destaca.

Así lo hace

Antonio Noya no quiere las revistas solo para leerlas. Aprovecha el papel duro del que están hechas para crear las figuras que tiene en su imaginación. Es un trabajo que primero le obliga a pensar qué va a hacer. Luego, sus manos hacen el resto. Y esa labor técnica es la que le ha permitido recuperar la movilidad perdida, con paciencia, invirtiendo tiempo y avanzando lento.

Según cuenta, primero parte las hojas de las revistas para después envolverlas en palillos largos, como los utilizados para comer pinchos morunos. Con el pegamento va haciendo el resto poco a poco.

En función de la figura que haya ideado necesita más o menos horas. Un buen servilletero, por ejemplo, puede llevarle sobre cuatro. También depende de la complejidad de las formas que tengan las creaciones.

"Cada mañá, tan pronto esperto, dúchome e vou traballar", relata Antonio Noya. Y allí se mete, en un aula de la residencia donde suelen celebrarse talleres, a dar rienda suelta a su creatividad. En estos meses se ha convertido en un inquilino muy habitual de dicho espacio, donde es posible encontrarlo a casi cualquier hora.

Antonio Noya elabora sus creaciones en un aula de la residencia, donde va cada mañana nada más ducharse y echa horas

"Os oito primeiros traballos saíronme moi mal, pero ao noveno collín o truco e dende entón vou moito mellor e máis rápido", apunta el particular autor. Sus obras cogieron fama entre los usuarios y el personal de la residencia con relativa rapidez. "A xente que traballa alí pídeme a miúdo que lles faga figuras e eu, encantado", afirma.

Y sí, bastantes objetos decorativos han salido ya de la residencia en dirección a viviendas particulares o establecimientos. Antonio Noya calcula que unas 80 o 90, aproximadamente, aunque no es capaz de dar una cifra concreta.

Desde marcos para fotografías a cajas para guardar bolígrafos, posavasos y diversos elementos triangulares o cuadrados. Todo sale de la imaginación y el ingenio de un Antonio Noya que se ha descubierto casi sexagenario como un artista que no necesita más que revistas y pegamento.

En cuanto algunas trabajadoras de la residencia enseñaron fotografías de sus creaciones, no pocos negocios se interesaron. Si ahora va a tomar un café por Chantada y se encuentra con que las servilletas están depositadas entre tubitos de papel bien estructurados, posiblemente esté usted ante un Antonio Noya original.

El autor va más allá. Su agilidad con las manos ha mejorado de tal forma que ya se permite elaborar creaciones mucho más complicadas. En la residencia de Chantada luce ahora una espectacular recreación a papel de la torre de Hércules. Un mes le llevó hacerla, pero con paciencia, se puede.