Antonio Lobato, "impresionado" con la Ribeira Sacra

La Ribeira Sacra ha acumulado una gran cantidad de fans en los últimos años. Como destino en auge, cada vez más personas apuestan por ella para sus vacaciones y descanso. Entre ellas, las hay famosas y mediáticas. El último caso que ha trascendido es el del célebre periodista deportivo Antonio Lobato.

El conocido narrador de la Fórmula 1, la voz de los mayores éxitos del piloto español Fernando Alonso, ha pasado unos días por la comarca, de la que se ha quedado, según él mismo publicó en su perfil en la red social Instagram, "impresionado".

"Después de tantos años recorriendo el mundo, sigo pensando que a veces no valoramos lo que tenemos en casa", señaló el periodista en una publicación que acompañó de una fotografía delante de la cascada de Augacaída, en Pantón. De la Ribeira Sacra valoró "sus paisajes, su historia, sus gentes, su gastronomía, sus vinos..." y añadió que aún "no me he ido y ya quiero volver".

Junto a otra imagen, en este caso de los cañones del Sil, Lobato subrayó que había pasado "de la pasión, el ruido, la tensión y la adrenalina de la F1 a la paz y la espectacularidad de la Ribeira Sacra".