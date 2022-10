Antón Valcarce: "Vou na procura dun estilo que se cadra atopo ou non"

Polo título, intúo que aproveitou a pandemia para escribir.

Escribín tres libros e un deles é este, feito entre 2020 e 2021 froito do tedio e o aburrimento do confinamento. Os outros dous foron ‘Troitiña’, coas ilustracións feitas polos rapaces da biblioteca de Sober, e A vida nas botas, un poemario. Faltaba por presentar en Monforte Contos en tempos de peste e purgacións.

Que vai atopar quen lea o seu novo libro?

É un fato de historias ambientadas a cabalo dos anos 70 e 80. Teñen que ver cunha época na que en Monforte había moitos grupos de música funcionando. Lembro polo menos catro ou cinco, mentres que en Ourense ou Lugo ao mellor só tiñan dous. Tocaban polas aldeas e os salóns de baile e ocorrían historias moi graciosas que inmortalizo no libro.

Onde se pode atopar Contos en tempos de peste e purgacións?

Foi editado por Agrasar. Eu creo que en calquera libraría de Monforte, pero seguro en Agrasar.

Antón Valcarce xa é un clásico da literatura monfortina.

En absoluto. É a miña novena publicación. Comecei hai unha década, aínda que sempre escribín, porque tamén son cantautor e os temas sempre xorden dun embrión, dunha historia. A canción é un xénero literario que sintetiza a historia coa música. Chegou un día en que dixen, por que non escribir? Así comecei. Fixen ensaio, contos, novelas e un poemario.

Abarcou case todos os xéneros.

Iso si que é raro, tocar todos os paos, Dicías antes que son un clásico da literatura local. Xa me gustaría. Aínda navego, sen brúxula nin compás, na procura dun estilo que ao mellor atopo ou, se cadra, non. Esa ausencia de estilo pode ser o meu estilo.

Que le Antón Valcarce?

Non me marcou ningúen. Gozo cos clásicos coma Kafka, Nietzsche, Dostoievski, Tolstoi ou Hermann Hesse. Pode que as miñas orixes literarias estean no meu avó, Pedro Losada Pereira, que escribía os pregóns do Concello e moitos artículos. Foi un home do Renacemento en Monforte. Era republicano. En vez de queimar os libros, arrincoulles as tapas. Teño 200 na casa sen clasificar.

Segue a facer música?

Por suposto. Vai da man de escribir. Tiña pensado publicar en Nadal o meu próximo disco, pero non me dará tempo. Creo que poderá estar para a primavera.