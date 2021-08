"Antes de publicar escribía para mí en folios y al hacer limpieza acababa todo en la basura"

Es su segundo libro. ¿Qué diferencia hay entre El olor de las sombras y Humanidades desnudas?

Realmente son muy parecidos. Es un estilo muy similar, aunque realmente al ser aficionado no domino demasiado la técnica. Sí que es una escritura muy intimista y hago también poesía social. Sobre todo escribo lo que se me ocurre. Si me viene una idea intento plasmarla y trabajarla. Para mí esa es la esencia de la poesía.

Lleva haciendo poesía desde siempre, pero no publicó hasta 2019. ¿Por qué?

Por pudor y timidez. No sabía realmente si podía interesar lo que tenía que aportar. Empecé enseñando mis poemas a gente de mi confianza, que me animó. Antes solía tirar todo lo que hacía. Escribía para mí, por puro placer, en folios y al hacer limpieza general acababa todo en la basura. Desde hace un tiempo lo que hago es escribir en el bloc de notas del móvil. Decidí pasar los poemas a Word y hacer un acopio para publicarlos y que a mi hija le quede un buen recuerdo de su padre. Las personas de mi círculo lo leyeron todo y la editorial Olé Libros publicó mi primer poemario. El segundo es autopublicado.

Habla usted de su hija. ¿Le ha leído los poemas? ¿Le gustan?

Sí le leo y le gusta oírme. Lo que pasa es que es muy pequeña, tiene cinco años. A veces se para a escuchar y otras me pide que pare. Sí que considero importante inculcarle la importancia de la lectura y la escritura.

¿Qué es para usted la poesía?

Supone desconectar, principalmente. Es una afición, al igual que lo es la lectura. Me gusta la poesía, que es muy espontánea. No puedo tener papel y boli todo el rato. La inspiración viene cuando viene, por eso lo de escribir en el bloc de notas del móvil.

¿Qué le diría a alguien que, como usted antes de 2019, tenga algo escrito y no se atreva a publicarlo?

Lo primero es que lo muestre y le den opiniones. Aunque en mi caso hay que dar con personas que lean poesía y es un género seguido por poca gente porque requiere leer con detenimiento para sentir lo que se puede percibir. Mucha gente lee y no tiene esa sensibilidad para captar el mensaje. La poesía es muy personal.