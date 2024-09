Niños sentados de tres en tres en un bus escolar en Monforte

La asociación de padres y madres del colegio A Gándara de Monforte y otras familias del centro denunciaron este viernes severas deficiencias en el servicio de transporte escolar.

En concreto, según afirman, desde que empezaron las clases el pasado 11 de septiembre en una de las líneas de bus que lleva a los alumnos de Fiolleda, Chao do Fabeiro, As Lamas y Camiño Real, entre otras paradas, el vehículo es demasiado pequeño y algunos días los estudiantes fueron sentados de tres en tres. Además, este viernes, –después de las protestas de las familias en jornadas anteriores y siempre según la versión de los padres– el bus llegó lleno a la parada de As Lamas y ya no cogió más estudiantes en esa parada ni en las siguientes por lo que los padres optaron por llevar a sus hijos al centro ellos mismos y no esperar por un bus de relevo.

Desde la anpa explicaron que "cando protestamos por primeira vez puxeron durante dous días un autobús máis grande, pero a finais desta semana regresou o vehículo pequeno e repetiuse a situación". El colectivo de padres insiste que los problemas más graves se registran en esta línea "porque ir con máis nenos do permitido no bus é ilegal e ademais é un perigo", pero también hay carencias en otras rutas. "En xeral non se cumpren os horarios e os nenos están chegando tarde de xeito sistemático ao centro polas mañás", dice la anpa.

La consellería reconoce un conflicto pero dice que "está solucionado"

La asociación de padres y el propio colegio, en el que también generó mucho malestar el problema con los autobuses, registraron quejas ante la Consellería de Presidencia, que es la responsable del servicio. Desde esa consellería reconocieron ayer que hubo un conflicto en esa línea pero apuntaron que "quedou solucionado". La empresa que cubre la ruta evitó hacer declaraciones.

Según los datos recogidos, en el colegio A Gándara hay 20 alumnos en esa ruta a los que durante el mes de septiembre (mientras no empieza la jornada partida) hay que sumar otra media docena que se dirigen a los institutos, con los que comparten servicio. En varias jornadas el bus que cubrió el servicio tenía solo 16 plazas.

Los padres explican que si vuelve a repetirse la situación recurrirán a la Valedora do Pobo.