Dos años de cárcel para la madre de Monforte que abandonó a su bebé en el Hula

El juzgado de lo Penal número 1 de Lugo ha condenado a dos años de prisión a la monfortina que había abandonado su bebé prematuro en el hospital. En la sentencia se precisa que no tendrá que entrar en prisión porque no tiene antecedentes y porque la pena no supera los 24 meses.

Los hechos ocurrieron en el año 2018. Tras el parto en el centro sanitario monfortino, los médicos decidieron enviar a la madre y al niño a la unidad de cuidados intensivos para neonatos del Hula de Lugo. A ella le dieron el alta dos días después, pero el bebé tuvo que permanecer ingresado diez semanas. La mujer fue a ver a su hijo al hospital al día siguiente de su ingreso, pero después ya no regresó y solo llamaba por teléfono para saber cómo se encontraba su hijo.

En un principio, las acusaciones pedían para la procesada una condena por una modalidad agravada del delito de abandono de familia, la pensada para casos en los que una persona haya puesto en peligro la vida de un menor. Ese tipo de comportamientos están castigados con penas que oscilan entre los dos y los cuatrro años de prisión.

En el juicio, celebrado el pasado día 31 de enero, se suavizó esa calificación y se acabó solicitando una condena por abandono de familia simple, sin ningún agravante.

La Fiscalía y la acusación particular, que actuaba en este caso en representación del menor, coincidían en solicitar una condena de dos años y medio de cárcel. Por su parte, la defensa reclamaba la absolución. Finalmente, el juez del Penal número uno de Lugo se decantó por la pena de dos años.

En el juicio se supo que la mujer tenía problemas con las drogas y que por ello era sometida a analíticas aleatorias, dando positivo en varias ocasiones, tanto antes como después de dar a luz; tanto es así que el bebé también dio positivo en estupefacientes.

Finalmente, el pequeño fue dado en adopción y la acusada tuvo dos hijos más desde entonces. En ese caso, el juzgado de lo penal no considera justificada la imposición de la inhabilitación de la patria potestad de esos menores, al "desconocerse las circunstancias concretas, sin prejuicio de que así se pueda acordar en un procedimiento civil tras un examen en profundidad del caso".

Estos dos menores conviven con su madre y están en la actualidad en seguimiento por parte de los servicios de menores en un programa de apoyo a la familia, según el testimonio de una testigo durante la vista, que recoge el fallo judicial.