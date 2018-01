Ocho años de cárcel para un monfortino que violó a una mujer de 64 en un coche

Un vecino de Monforte de 59 años, Víctor P., residente en el poblado chabolista de As Lamas, ha sido condenado a ocho años de prisión como autor de un delito de violación. Así lo ha determinado la Audiencia Provincial de Lugo tras escuchar los relatos del acusado y de la víctima, una mujer de 64 años también vecina de la ciudad del Cabe; así como de numerosos peritos y agentes de la Policía Nacional que intervinieron en un caso sucedido en julio de 2014.



La agresión sexual se produjo en el interior de un coche propiedad del ahora condenado, en concreto un Seat Málaga, en un descampado situado en la parroquia de Gullade, adonde llevó a la mujer engañada, ya que esta pensaba que la iba a dejarla en su domicilio.



Además de la pena de prisión, Víctor P. ha sido condenado a mantenerse alejado de su víctima por un periodo de doce años, a indemnizar a esta con 12.000 euros y a satisfacerle al Sergas la cantidad de 723 euros en concepto de la atención sanitaria que recibió la mujer tras la agresión.



La Audiencia Provincial ha dado como probados los hechos, avalados principalmente por los psicólogos que la atendieron, pero también por los médicos, quienes habían detectado lesiones por presión en los brazos. A mayores, en las prendas de la mujer se encontraron restos de esperma del condenado.



Víctor P., en el transcurso de la vista, negó haber violentado a la mujer. Reconoció haberla penetrado en una relación consentida, algo que en todo momento negó la víctima, quien en el juicio narró de forma pormenorizada el "martirio" de su violación por parte de Víctor P.



La mujer relató que el ahora condenado la llevó hasta un descampado pese a que ella gritaba constantemente al pasar junto a casas e incluso trató de tirarse del coche. Una vez allí, relató, el hombre reclinó hacia atrás el asiento del copiloto de su viejo Seat Malága y se lanzó sobre ella.



Entre insultos y amenazas, "me cogió muchas veces por el cuello, hasta que perdía la respiración y me soltaba. Me pegaba con los puños, con los codos, con todo. Me dio hostias en la cara y me rompió las gafas", recordó la mujer, que, aseguró, trataba de defenderse como podía: "Le arañé mucho y me llevé carne y todo". Pese a todo, el hombre impuso su fuerza, diciéndole: "O me dejas o te voy a desgarrar y no vas a ser mujer nunca más". Finalmente, logró maniobrar dentro del coche para quitarle los pantalones, las medias y las bragas y penetrarla sin preservativo hasta que logró eyacular.