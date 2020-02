Cuatro años de asesoramiento y buenos productos en Agro López

Si por algo se caracteriza el Centro Comercial Urbano (CCU) de Monforte es por ensalzar, entre otras virtudes, la proximidad con el cliente y el buen asesoramiento de los negocios locales. Yoana López, que desde hace cuatro años regenta en la Rúa Chantada Agro López, hace mucho énfasis en este apartado de su establecimiento.

La empresa está especializada en venta de productos alimentarios para animales. Yoana López destaca la exclusividad de la marca Nanta y asegura haber recibido formación de auxiliar y ayudante técnico de veterinaria con la meta de aconsejar de la mejor forma posible a sus clientes.

"Mi objetivo no es solo vender pienso. Quiero recomendar a quien confía en mí lo mejor. Prefiero no darle un producto y aconsejarle que vaya a otro establecimiento a venderle uno que no le conviene", explica Yoana López. En pocas palabras: es importante vender, pero más lo es informar.

La propietaria de Agro López ha puesto a disposición del público un buen número de servicios destinados a recibir la información adecuada sobre lo que les conviene adquirir. "El hecho de trabajar con Nanta me da la posibilidad de sumar formación para mí e incluso puedo consultar con ellos dudas de los clientes", dice Yoana.

La empresaria cumple este 2020 cuatro años con un negocio que abrió para salir del paro. "Siempre me interesó este sector relacionado con los animales. Vi la oportunidad de emprender y me lancé", relata Yoana López.

López realiza repartos por Monforte, con lo que un cliente puede disponer en su casa de un producto en un plazo que oscila entre las 24 y 48 horas

EL TRABAJO. La dueña de Agro López dice que la formación recibida le ayuda a asesorar en función de la raza, la edad o el problema concreto de un animal o mascota. En su negocio hay comida, pero también ponederos, bebederos, correas, jaulas o antiparasitarios.

Las existencias son muchas más. Yoana López incorporó productos de huerta como patatas de consumo y siembra, árboles frutales y de temporada, semillas y objetos como mangueras, jardines, fitosanitarios domésticos (aquellos que no requieren de una licencia para usarlos), pilas, bombillas, walkies-talkies para caza o copias homologadas de mandos de garaje.

En Agro López tratan de ofrecer los productos de la mayor calidad y su responsable subraya que el denominado boca a boca le ha permitido establecer una buena clientela tras unos inicios complicados. Yoana López empezó desde cero, pero ha conseguido hacerse un nombre y consolidar la confianza de los consumidores.

Ahora, el abanico de Agro López es muy grande y llega incluso al patrocinio de eventos relacionados con los animales. Su meta en este sentido es "ayudar a que la gente disfrute de ellos".

A DOMICILIO. Por si fuera poco, Yoana López realiza repartos por Monforte. Un cliente puede disponer en su casa de un producto en un plazo que oscila entre las 24 y las 48 horas. Las ganaderías tienen la opción de recibir un servicio directo desde la fábrica siempre que su compra supere los 1.000 kilos.

Siempre es una buena ayuda en caso de que un cliente tenga problemas para encontrar un determinado artículo. Yoana indica que en caso de no disponer de algo hace todo lo que esté de su mano por conseguirlo.

Por último, el negocio cuenta con una página web con información actualizada de todo lo que se puede encontrar en él. Se llama agrolopez.com y en ella puede comprobarse desde las existencias hasta la forma de contactar con Yoana, entre mucha otra información de interés.

Más datos