Otro año sin Entroido Ribeirao

La asociación Amigos do Entroido Ribeirao ha anunciado que en 2022 tampoco habrá festejos en la parroquia chantadesa de Santiago de Arriba, celebraciones que se suspenden por segundo año consecutivo.

"Debido a evolución do covid, con gran número de contactos, e cunha carga de traballo desorbitada sobre mé[email protected] e [email protected] en centros de saúde e hospitais , vémonos na triste situación de apenas a un mes da celebración do Domingo Lambedoiro de comunicar que o Entroido Ribeirao 2022 non se celebrará", avanza el colectivo a través de las redes sociales.

La asociación explica la decisión subrayando que, frente al deseo de recuperar la celebración, "ten máis prioridade o ben común, a saúde de todos vós, a nosa e a dos nosos veciños". "Esperamos de verdade que todo pase pronto para voltar a xuntarnos no Moredo", concluye.

Hasta la llegada de la pandemia, era habitual que cada año se reúnan en la zona de O Moredo, en Santiago de Arriba, varias asociaciones tradicionales que mantienen vivo el Entroido en Galicia. La próxima cita tendrá que esperar.