Un año sin Entroido Ribeirao

La asociación Amigos do Entroido Ribeirao ha anunciado que este año no habrá festejos en la parroquia chantadesa de Santiago de Arriba. Esta dura decisión viene motivada por el avance de la pandemia de covid-19. "Toda precaución é pouca e é mellor estar un ano sen Entroido que non estar en próximos", señalaron a través de un comunicado los miembros del colectivo.

El Entroido Ribeirao 2021 tendría que arrancar el próximo día 31, cuando tocaría celebrar el Domingo Lambedoiro. Es habitual que cada año se reúnan en la zona de O Moredo, en Santiago de Arriba, varias asociaciones tradicionales que mantienen vivo el Entroido en Galicia, tanto en la fecha citada como en las siguientes semanas.

Desde el Entroido Ribeirao anunciaron, eso sí, que trabajan de cara a la edición de 2022, esperando que la situación sanitaria mejore y sea posible entonces retomar la tradición.