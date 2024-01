Ángeles López: "A xente prefire ler en castelán, o galego costa"

A Biblioteca Municipal de Ferreira de Pantón abre as súas portas polas tardes de luns a venres. Alí os veciños contan cunha ampla oferta de libros en galego e castelán.

Cantos usuarios ten a biblioteca?

Estamos nos 400 carnés, pero a cifra de usuarios reais é menor. Nos primeiros anos, cando se consultaba moita información en papel, había bastante movemento diario. Coa chegada de internet iso foi baixando e agora que todo o mundo ten internet na casa pois a nosa actividade principal é o préstamo de libros.

Quen se achega coller libros?

O perfil máis habitual é o usuario de mediana idade ou máis que quere libros de lectura, principalmente novela. Tamén temos cativos, especialmente os que se achegan polos libros de lectura obrigada dos colexios.

E o público adulto, que le?

As novidades ou algunha cousa que lle recomendamos un pouco en función da temática que lle gusta. Pero en canto entran novidades, veñen por elas. A través do Facebook imos informando das incorporacións e a xente xa vén cunha idea na cabeza do que busca.

Como se xestionan os fondos da biblioteca?

As distintas administracións habilitan partidas cada ano para mercar novos libros, anque as maiores cuantías son para libros en galego.

Len os veciños de Pantón en galego?

Custa moito aínda. É unha mágoa porque temos moitos fondos en galego, pero a realidade é que a maioría dos usuarios prefire ler en castelán.

Teñen estes días un recuncho especial nas instalacións.

Si. Temos unha esquiniña adicada a Nemesia Fernández, unha veciña de Augas Santas que morreu en xaneiro de 2022 con 109 anos. Foi unha señora moi lonxeva e tamén unha gran lectora, así que coa colaboración de Mar López Sotelo, que tamén foi moi amiga dela, preparamos un espazo cunha foto, algúns dos libros que lle gustaban e outras lecturas.

A biblioteca ten algunha programación fóra da actividade de préstamo de libros?

Formamos parte de varias iniciativas que organiza en xeral o departamento de Cultura. Foi o caso este Nadal dun concurso postais para os cativos. Agora, coa colaboración da veciña Mar López Sotelo, estamos a preparar unha programación máis ampla para os vindeiros meses

Pode adiantar algo?

A concelleira Cristina Domínguez e a propia Mar López preparan charlas, presentacións e coloquios que terán como emprazamento a biblioteca. Está previsto que comecen o día 31 deste mes coa participación de varios colectivos de Pantón e despois que teñan unha periodicidade semanal. Haberá actividades de diverso tipo e para todos os públicos co reto de darlle un pouco de máis visibilidade ás instalacións. Tamén temos prevista a chegada nestes días dunha partida importante de novos libros que estarán a disposición dos usuarios.