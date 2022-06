Cantos socios ten actualmente o Casino?

Coa pandemia tivemos un baixón duns dez ou doce socios mensuais e 15 eventuais. Nos últimos tempos recuperamos cinco mensuais e andamos nas 145 cuotas ao mes, máis 30 eventuais.

Que dereitos ten calquera que pague as cuotas?

Pode entrar e usar todas as instalacións do Círculo, ademais de facer comidas no xardín ou reunións de todo tipo. O único que hai que facer é solicitalo cun pouco de tempo. Espero que pronto poidamos sumar novas ofertas, pois temos proxectos pendentes en execución.

Cales son eses proxectos?

En primeiro lugar, a construción dunha pista de pádel. É unha iniciativa custosa, que nos vai facer investir uns 90.000 euros. A cuberta ten que respectar a contorna e temos o compromiso co Concello de Chantada de que faremos as cousas ben. Tamén queremos instalar un minicine no segundo andar. O local está feito, só queda rematalo. Logo temos pendente poñer o ascensor, que xa conta con espazo. Espero que este ano poidamos ter todas estas iniciativas listas.

Sempre hai a idea de que os espazos coma o Casino son para a xente de idade avanzada.

Si, pero nós creo que estamos en proceso de derrubalo. A pista de pádel, por exemplo, poden usala as persoas maiores, pero os usuarios son, principalmente, xente nova. Pasa o mesmo cos billares ou coas mesas de ping-pong. Ademais, no verán organizamos moitas xuntantas e actividades pensadas para eles. Queremos recuperar as actuacións ao aire libre e o ano que vén volverá a nosa festa do Entroido. Son eventos abertos a todo o mundo.

É prioritario chegar aos mozos para que o Casino teña a continuidade que tivo sempre?

Por suposto e a realidade é que custa moito facer socios que teñan menos de 30 anos. Se cadra non todo o mundo nese tempo pode pagar 10 euros ao mes, pero eu prefiro dicir que ser socio do Casino custa 30 céntimos ao día. Non é moito, realmente. Ademais, se un membro dunha familia é socio tamén o son o resto. Por ese prezo axudamos a manter unha entidade que hoxe en día acolle dúas ou tres presentacións de libros por mes, con espazo para 150 persoas sentadas e que colabora con entidades como a SD Chantada ou Amigos do Folión, que celebran as súas reunións e asembleas aquí gratis.

Bota de menos algunha actividade que se fixera antes no Casino?

Sen dúbida as festas como as de Nadal. Xuntábanse aquí 150 persoas para celebrar Fin de Ano e pasabamolo de marabilla. Queremos recuperalo tamén.

Tamén acollen torneos.

Celébrase no Casino un campionato autonómico de billar do día 13 ao 25. E temos acollido torneos galegos de dominó ou de xadrez.

O dominó dáselle moi ben, segundo sei.

Fun campión de España en Jaén en 2017 e a pasada semana, o sábado da Feira do Viño de Chantada, fun a Ares a competir e quedei segundo de Galicia cun compañeiro de Sober.