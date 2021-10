Ana Pontón enmendará los presupuestos para poner a funcionar el Puerto Seco

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que este jueves visitaba Monforte de Lemos, anunció que el partido nacionalista presentará enmiendas a los presupuestos de la Xunta de Galicia para mejorar las inversiones en la zona sur de la provincia de Lugo y, de forma concreta, para impulsar el Puerto Seco monfortino.

En declaraciones a los medios de comunicación, Ana Pontón dijo que "pasan os anos" pero determinadas "infraestructuras", como puede ser el Puerto Seco de Monforte de Lemos, "seguen sen ser unha realidad", lo que supone "un coste moi alto", por la "pérdida de oportunidades".

En concreto, Pontón afirmó que, en relación con el Puerto Seco, los últimos años solo han dejado "anuncios e máis anuncios", porque es "una plataforma loxística inoperativa, despois de unha inversión de vinte millónsde euros".

Recordó que "nos últimos sete anos non se instalou no Puerto Seco nin nunha empresa", entre otras cuestiones porque la Xunta, que lleva "cinco años" presupuestando la ejecución del enlace de la plataforma logística con la carretera Nacional 120, aún no ha realizado esa obra.

Además, Pontón considera "imprescindible" la construcción de un muelle de carga, que facilite el trasvase de mercancías entre el transporte por ferrocarril y el transporte por carretera.

La líder nacionalista también reclama la contratación de más especialistas y la dotación de una Unidad de Cuidados Intensivos para el Hospital de Monforte. Pidió Pontón además "axilidade na execución do plan de mellora" de ese hospital, pues con el "actual ritmo de iinversións" no estará listo hasta 2024.