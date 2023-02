Ana Miranda: "Galicia e o sur de Lugo están infravaloradas e deixadas polo Goberno do PP"

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, valoró este miércoles en Bruselas las jornadas organizadas para visibilizar los problemas del sur de Lugo, a las que acudieron esta semana representantes de la formación nacionalista en distintos ayuntamientos de la Ribeira Sacra.

"Galicia e o sur de Lugo están infravaloradas e deixadas polo Goberno do PP", concluyó la eurodiputada durante la rueda de prensa que cerró las actividades. Ana Miranda señaló, además, que la Comisión investiga, a raíz de una pregunta del BNG en el Parlamento Europeo, a la Xunta por el proceso de conversión de los productores convencionales a ecológico.

Precisamente, uno de los integrantes de la expedición desplazada desde Lugo fue el concejal del BNG en Pantón y miembro de una plataforma de ganaderos de producción en ecológico Roi López Carmona. "É moi triste que nos reciban antes altas instancias da Unión Europea que un conselleiro", indicó antes de avanzar que desde el sector "non imos renunciar ás axudas do 2022, que non foron abonadas".

Última jornada

El último de los días de programa comenzó con sendas reuniones con la directora general para los planes estratégicos de la PAC, Christina Borchmann; el jefe de unidad del área del vino, Miguel García Navarro, y el líder del equipo de coordinación en el sector del vino, Alfonso Gutiérrez Teira. Todos ellos son integrantes de la dirección general de Agricultura de la Comisión Europea.

A dichos encuentros asistieron la responsable comarcal del BNG en la zona sur de Lugo y portavoz en Pantón, Rosa Ana Prieto; el alcalde de A Pobra do Brollón, Xosé Lois Maceda; el citado Roi López Carmona y el viticultor David Álvarez.

Al finalizar, la expedición participó en una rueda de prensa conjunta para hacer valoración de la jornada. "É moi importante recibir a xente das distintas comarcas e sectores, sobre todo se están discriminadas e merecen unha atención especial, como é o caso do sur de Lugo", explicó Ana Miranda.

A Bruselas viajaron también el portavoz del BNG en Monforte, Emilio Sánchez; el responsable comarcal de la formación en Chantada, Manuel Moure; o el coordinador comarcal de Galiza Nova, Iago Suárez, entre otros representantes nacionalistas de la comarca. Los miembros de la expedición agradecieron la invitación y destacaron la jornada como "produtiva e de moito interese".

Una de las anécdotas ocurridas durante los días de estancia en Bruselas fue el interés del presidente de la comisión de desarrollo regional, Younous Omarjee, por la Ribeira Sacra. Durante un encuentro en los pasillos del Eurocámara, el dirigente mostró su interés por viajar a la comarca para conocer su problemática de cerca.

En el Parlamento también mostró su apoyo a los nacionalistas gallegos un eurodiputado del Sinn Féin, el partido que reivindica la reunificación de Irlanda.