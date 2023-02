Amigos de Galicia comparecerá no presunto caso de abusos a unha nena monfortina

O patronato da fundación Amigos de Galicia, presidido polo pediatra e exprofesor de Medicina da USC José Varela Cives, vai comparecer no caso da menor de 15 anos da que presuntamente abusaron en Monforte varios homes de avanzada idade co consentimento da nai.

Dende o patronato defenden que a nena, que hoxe ten 15 anos e atópase nun centro de menores de Lugo, era vítima dun "total desamparo por parte de las personas que debían protegerla".

De maneira especial refírense á proxenitora. Esta e un monfortino de 88 anos de idade foron detidos o pasado venres e postos a disposición xudicial. Quedaron en liberdade con cargos despois de declarar. O caso é tramitado polo Xulgado número dous de Monforte.

Sobre a mesa está o feito, a investigar, de se a nai cobraba polos actos sexuais da nena cos homes. Algúns destes presuntos implicados, segundo as primeiras pesquisas policiais, puido morrer xa.

A causa. A postura da fundación vai asumila o avogado Francisco José Lago Calvo, profesor de Dereito Penal na Universidade de Vigo, e a procuradora Fanny Crespo Vázquez.

Dende a entidade agradeceron as solicitudes e mostras de apoio para que a fundación esté no proceso, defendendo as causas de "niños y niñas que son abusados, como el caso de Baleira (Lugo), donde la indefensión es manifiesta".