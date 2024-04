Ameijide acusa a Tomé de usar la Diputación para beneficiar "só a Monforte"

El grupo popular en la Deputación de Lugo acusa al presidente provincial, el socialista José Tomé Roca, de usar su cargo para beneficiar a Monforte y mejorar su imagen como alcalde en este municipio. Antonio Ameijide, portavoz provincial del PP, insiste en que Tomé Roca lleva a cabo decisiones poco éticas y que, por ejemplo, aprobó "ás presas" un convenio para reformar la piscina monfortina y le subió la asignación e a Monforte mientras se las baja a los demás ayuntamientos.

En el caso de la piscina, el convenio asciende a 600.000 euros y, según Ameijide, "Tomé autoasinou o documento durante a celebración do pleno do 26 de marzo vía decreto". El portavoz popular detalla que lo hizo mientras se celebraba el pleno ordinario del ente provincial y sin pasar por la junta de gobierno para que lo revisasen y opinasen el resto de diputados del gobierno del PSOE y del BNG.

Ameijide explica que en ese mismo pleno se aprobó definitivamente el Plan Deputación. Un plan "no que o presidente provincial aumentou en 50.000 euros a partida que destina ao seu concello mentres baixa os recursos para outros 62 municipios da provincia". Sobre este tema los populares añaden que la decisión no es "ética" porque hay muchos municipios en la provincia con numerosas necesidades pero cuando piden ayuda "o goberno provincial non lles presta axuda, nin recibe a un alcalde que non sexa da súa cor".

El portavoz popular está especialmente molesto con la actitud de Tomé en ese pleno porque "non contento con ampliar a partida para Monforte no Plan Deputación, colle outros 600.000 euros diante de todos para facer unha piscina". Ameijide añade que "semella rirse de todos". Pero, a criterio de los populares, hay otro detalle que agrava la situación y Ameijide añade que "ata agora o presidente tiña a sinatura delegada nun dos seus deputados de goberno, pero semella que hai cousas que prefire ocultar ao seu círculo máis próximo e este tema preferiu firmalo el. Xa non debe ter nin o aval do seu equipo ante estas actitudes sectarias e egoístas".

Por último el PP recuerda que "Tomé ten unha brigada permanente da Deputación no seu concello. Só quere o cargo de presidente provincial para perpetuarse na alcaldía de Monforte".