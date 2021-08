Amaral brinda en Sober por la feria del vino de Amandi

La edición número 41 de la Feira do Viño de Amandi vivió este miércoles la primera de sus dos jornadas. Lo hizo con un gran ambiente y un formato diferente, pero que comienza a parecerse a los años previos a la pandemia. No queda otra, hay que adaptarse a los tiempos que corren y el Ayuntamiento de Sober lo hizo con un recinto cerrado y la obligación de acudir con entradas, de modo que solo permanecen en la Praza do Concello unas 150 personas de forma simultánea.

"Temos catro tramos horarios por día, é unha forma experimental, hai que pensar que quizais o ano que vén aínda non poidamos recuperar o de antes", explicó el alcalde de Sober, Luis Fernández Guitián. El recinto abrió pasadas las once con el corte de cinta por parte de Clara Álvarez -viuda de Benito Rivas, uno de los cofundadores de la feria allá por 1981 y fallecido recientemente- y su familia. A partir de entonces, los asistentes fueron entrando de forma escalonada.

La acogida fue tal que poco después de las once todas las entradas de primera tanda, que permitían acceder hasta las 13.00 horas, ya estaban agotadas y eran muy pocas las disponibles para el tramo de siete de la tarde a nueve de la noche, el más demandado.

Vecinos, visitantes y cosecheros llevaban meses esperando el regreso del festejo. "O viño é máis que unha botella, é conversa, é compartir e é alegría", comentaba Gelín Fernández, colaborador de Don Bernardino, una de las 18 bodegas participantes, que tiene claro que el vino "precisa estes eventos".

Sergio Martínez, empleado de Rectoral de Amandi, consideraba que esta muestra es clave para dar a conocer sus caldos. "Non é o sistema habitual, pero está ben organizado", apuntaba Gelín, mientras que Sergio creía que "é a forma de facela segura". Entre los asistentes estaba el conselleiro de Cultura y Educación, Román Rodríguez, que dio las gracias por la celebración del evento.

Recordó la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad y lamentó que "aínda que contabamos con que chegase este ano, finalmente non puido ser", pero avanzó su intención de trabajar "para que esta excepcional comarca logre o que merece".

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, tampoco quiso perderse la cita. Resaltó que este evento "trascende das nosas fronteiras" y puso en valor el enoturismo por ser, señaló, "un excelente aliado na promoción do territorio e un reclamo".

PROGRAMA. Hoy continúa la celebración de la Feira do Viño de Amandi, cuya máxima es "homenaxear os nosos viticultores e adegueiros, que fan o mellor viño do mundo", decía este miércoles Guitián. Lo hace junto a la Festa da Rosca, instalada en una carpa contigua en la que además de este producto típico se pondrá a la venta Olería de Gundivós y miel. El programa se completa con la actuación de Os Xograres de Lemos, la cata oficial de vinos y la entrega de premios a las bodegas.

La cantante Eva Amaral, que pasa temporadas viviendo en la localidad, fue la pregonera de esta edición. Durante su intervención no pudo evitar emocionarse. "Sabía que iba a pasar, intenté bajar pulsaciones, pero es que son momentos muy bonitos", señalaba entre risas a este diario tras un discurso en el que comenzó destacando la similitud que guardan las palabras Amandi y Amaral. Quizás se deba, dijo, "a que en esta tierra se conjuga como en ningún otro sitio el verbo amar".

Y de amor sabe bien Eva, pues, tal y como relató en el pregón, eso fue lo que hace ya unos cuantos años la trajo a Sober, donde "la pasión que derrocháis en todo lo que hacéis fue lo que me conquistó definitivamente", afirmó. La vocalista de Amaral destacó la hospitalidad de sus vecinos, personas "heroicas, porque vuestro valor va más allá de cualquier etiqueta". Además, recordó algunas imágenes que le impactaron especialmente en estos años, como "cuando los ancianos lloraron de pena con una helada tardía que se llevó por delante la cosecha".

Eva Amaral finalizó brindando "por el amor y la vida, por los que ya no están y los que vendrán". "Tivemos a grandísima sorte de contar cunha persoa especial. Só deu dous pregóns e quizais foi nas dúas festas máis importantes do mundo, as do Pilar en Zaragoza e a nosa Feira do Viño de Amandi", bromeó el alcade de Sober.